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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

با هدایت مدیرروستا از جایگاه؛

عاشوری تیم پاس را در دیدار با صبای قم مربیگری می‌کند

عاشوری تیم پاس را در دیدار با صبای قم مربیگری می‌کند

محسن عاشوری پس از آنکه از روز پنجشنبه مراحل آماده سازی تیم پاس را زیرنظر گرفت، در دیدار روز شنبه مقابل صبای قم این تیم را از روی نیمکت هدایت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه علی اصغر مدیرروستا هدایت تیم فوتبال پاس همدان را پذیرفت، از محسن عاشوری خواست تا مراحل آماده سازی تیم را زیر نظر بگیرد و این مربی از روز پنجشنبه در محل تمرینات سپیدپوشان همدانی حضور پیدا کرد.

تیم فوتبال پاس همدان امروز برای دیدار با صبا راهی قم می شود و علی اصغر مدیرروستا فردا شنبه به اردوی این تیم ملحق خواهد شد. با این شرایط محسن عاشوری در دیدار با صبای قم به عنوان سرمربی موقت تیم پاس را از روی نیمکت هدایت می کند و علی اصغر مدیرروستا از جایگاه ویژه ورزشگاه یادگار امام (ره) قم او را همراهی خواهد کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و پاس همدان در چارچوب هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار خواهد شد. تیم پاس همدان با کسب 21 امتیاز در جدول رده بندی لیگ برتر رتبه هجدهم را در اختیار دارد.

کد مطلب 1271918

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