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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

بر اساس نتایج یک نظرسنجی؛

حامیان مبارک عامل اصلی فتنه مذهبی در مصر هستند

حامیان مبارک عامل اصلی فتنه مذهبی در مصر هستند

با گذشت یک ماه از پیروزی انقلاب مصر، اکثریت مردم جهان عرب با شرکت در یک نظرسنجی بازماندگان و حامیان رژیم حسنی مبارک را عامل اصلی فتنه میان مسلمانان و مسیحیان در این کشور دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین نظرسنجی پایگاه خبری محیط این سوال از کاربران پرسیده شده است: به نظر شما چه کسانی پشت پرده درگیریهای ایجاد شده میان مسلمانان و قبطیها (مسیحیان) مصر قرار دارند.

در پاسخ به این سوال تاکنون قریب به 80 درصد از شرکت کنندگان (1715 نفر) اعلام کرده اند که وابستگان و حامیان رژیم مبارک عامل اصلی فتنه اخیر بوده اند.

در مقابل 12 درصد از شرکت کنندگان کشورهای بیگانه را عامل این تنشها دانسته و نزدیک به 8 درصد این درگیریها را ناشی از فعالیت نیروهای تندرو در مصر دانسته اند.

خاطرنشان می شود در درگیریهای اخیر میان مسلمانان و مسیحیان مصر که به علت موضوعی کوچک آغاز شد تاکنون چندین نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شده اند.

کد مطلب 1271919

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