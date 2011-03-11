حامیان مبارک عامل اصلی فتنه مذهبی در مصر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین نظرسنجی پایگاه خبری محیط این سوال از کاربران پرسیده شده است: به نظر شما چه کسانی پشت پرده درگیریهای ایجاد شده میان مسلمانان و قبطیها (مسیحیان) مصر قرار دارند.

در پاسخ به این سوال تاکنون قریب به 80 درصد از شرکت کنندگان (1715 نفر) اعلام کرده اند که وابستگان و حامیان رژیم مبارک عامل اصلی فتنه اخیر بوده اند.

در مقابل 12 درصد از شرکت کنندگان کشورهای بیگانه را عامل این تنشها دانسته و نزدیک به 8 درصد این درگیریها را ناشی از فعالیت نیروهای تندرو در مصر دانسته اند.

خاطرنشان می شود در درگیریهای اخیر میان مسلمانان و مسیحیان مصر که به علت موضوعی کوچک آغاز شد تاکنون چندین نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شده اند.