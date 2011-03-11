تمبر پنگول به احترام کودکان چاپ شد

مسعود احمدی افزادی مدیر شبکه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چاپ تمبر شخصیت عروسکی پنگول در برنامه رنگین کمان گفت: دنیای کودکان، دنیای تخیل و خیال است و کودکان در دنیای خیال خود همیشه فرداهای زیبایی را برای خودشان تصور میکنند.
وی در ادامه افزود: یکی از کارکردهای برنامه کودک به ویژه رنگین کمان توجه به خیال کودکان است، خیالی که میتواند منشاء امیدواریها و برآورد شدن آرزوهای آینده او باشد. کودک با همه چیز حرف میزند و هر چیز در عالم با کودکان صحبت میکنند.
مدیر شبکه تهران خاطرنشان کرد: شخصیت عروسکی پنگول نماد صحبت و گفتگوی همه این موارد است که به آن اشاره کردم. همه آنهایی که ذهن پاک کودک و سخن گفتن تلقی میشوند در میان کودکان پندها، حرفهای شیرین و آموزشهای زیادی را یادمیگیرند و خیال پردازی میکنند و در ضمیر ناخودآگاهشان برای آینده ثبت میکنند.
احمدی در ادامه افزود: در یک کلام توجه به خیال کودکان امید به فردای ایران است، بنابراین تمبر پنگول به احترام کودکان که در خیالشان با این عروسک کوچک همراه هستند و این عروسک هم برایشان نقشی ایفا میکند، به چاپ رسید. این اولین تمبر کودک در ایران است.
نظر شما