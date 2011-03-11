به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد ایرج افشار پژوهشگر و ایرانشناس برجسته کشور صبح امروز جمعه 20 اسفند با حضور محققان، ادیبان و پژوهشگران کشور از مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی به سمت بهشت زهرا تشییع شد.

کامران فانی نویسنده و محقق در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین زمینه فعالیت مرحوم افشار ایرانشناسی بود و بدون تردید این شخصیت در خارج از ایران بیشتر شناخته شده است. او بنیانگذار بسیاری از رشته‌های ادبی و فرهنگی در کشور بوده است. برای اثبات این مدعی فقط کافی است به برخی از نهاد‌هایی که به همت او یا زیرنظرش کار می‌کردند اشاره کنیم.

وی افزود: انتشار دومجله کتابشناسی و ایران‌شناسی با نامهای "راهنمای کتاب" و "آینده" ظرف مدت بیش از 40 سال، بنیانگذاری کتابداری ملی ایران، فهرست نویسی 50 هزار مقاله فارسی که تا جلد هفتم به انتشار رسید، فهرست نویسی نسخ خطی که هزاران نسخه در این زمینه فهرست‌بندی شدند تنها گوشه‌ای از خدمت بی‌بدیل مرحوم افشار به فرهنگ ایران زمین بود. به نظرم در واقع کتاب، کتابشناسی، نسخه‌شناسی و کتابداری برجسته‌ترین نماینده‌اش را از دست داد.

فانی گفت: جای خالی افشار پر نخواهد شد چون او مرد هزار فن بود. می‌شود افرادی را یافت که برخی از مهارتهای افشار را داشته باشند ولی همه این موارد در وجود این مرحوم جمع شده بود. پشتکار و پیگیری افشار بسیار تعجب‌برانگیز بود. او بیش از 300 کتاب و 3 هزار مقاله تالیف کرد و کمتر کسی چنین کارنامه پرباری دارد. همه این تولیدات نیز در حوزه ایران، ایرانشناسی، کتاب و کتابشناسی بود.