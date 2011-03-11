قذافی مانند یک دزد از لیبی فرار خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیتر رولوف" یک پروفسور علوم سیاسی در زوریخ در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر "احتمال کاربرد گزینه نظامی علیه لیبی را بسیار پایین ارزیابی کرد و درباره احتمال جدایی و تقسیم شدن این کشور بین قذافی و مخالفانش اظهار داشت: من به چنین چیزی اعتقاد ندارم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مبارزات در لیبی هفته های دیگر ادامه خوهد داشت. آنچه که مطمئنا از نظر جامعه بین المللی قابل قبول نیست پیروزی نظامی قذافی است.

این کارشناس سوئیسی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: من هنوز هم معتقدم که مردم لیبی خودشان باید دیکتاتور را سرکوب کنند. این به عنوان یک اصل اساسی در این کشور اهمیت زیادی دارد.

این پروفسور سوئیسی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که مبارزات در لیبی تا کی ادامه خواهد داشت؟ اظهار داشت: ممکن است هفته ها طول بکشد. بالاخره هر دو طرف از این وضعیت خسته خواهند شد و هر چقدر این نزاعها و کشمکش ها بیشتر طول بکشد قذافی بیشتر در انزوا فرو خواهد رفت.

وی افزود: روز به روز از گروه خانوادگی و وابستگان قذافی کم شده و این گروهها به جمع مخالفان وی می پیوندند.

رولوف در پاسخ به این پرسش که قذافی چه سرنوشتی خواهد داشت؟ گفت: اینکه وی به ادعای خودش شهید می شود را من اعتقاد ندارم. قذافی مانند یک دزد از در پشتی فرار کرده و ناپدید خواهد شد و زمانی خواهد رسید که با انجام بررسی های بین المللی وی در دادگاه لاهه محاکمه خواهد شد.