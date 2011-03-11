کاندیداهای انتخاباتی از رفتار علما در انتخابات خبرگان درس بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مهاجریان در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: با اینکه دشمنان از هفته‌ ها قبل برای ایجاد رقابت ناسالم در انتخابات خبرگان رهبری زمینه‌ سازی می ‌کردند اما 84 مجتهد مجلس خبرگان که منتخب مردم هستند، کاندید شدن را به یکدیگر تعارف می ‌کردند و در فضایی مملو از محبت این انتخابات را برگزار کردند.

وی تاکید کرد: لازم است در تمامی انتخابات افرادی که کاندید می ‌شوند از این رفتار علما درس بگیرند و به دنبال رقابتهای ناسالم و تحقیر کردن یکدیگر نباشد.

مهاجریان بیان داشت: در این مدت رسانه های خارجی به دنبال ایجاد رقابت ناسالم بین کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری بودند و در کشور نیز برخی روزنامه‌ ها، سایتهای اینترنتی و تحلیلگران مریض به آن دامن می ‌زدند.

وی خاطرنشان کرد: اقدام شایسته علما در مجلس خبرگان رهبری در انتخابات اخیر این مجلس نشان داد که علما و روحانیت شیعه هیچگاه به دنبال پست و مقام نبوده‌ اند

امام جمعه طبس با بیان اینکه متاسفانه در هفته ‌های اخیر عده ‌ای به برخی از ارکان انقلاب جسارت کردند و حتی در برخی از نمازهای جمعه شعارهای ناشایست و حساب‌ نشده ‌ای علیه آنان داده شد، افزود: رهبر معظم انقلاب همواره از تلاشهای آیت ‌الله هاشمی‌ رفسنجانی تقدیر کرده اند و بر جلوگیری از هتک حرمت ‌ها و اهانت ‌ها نیز تاکید داشته اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک ولادت امام حسن عسگری (ع) بیان داشت: معاندان پس از 1400 سال هنوز هم به حرم ایشان هتک حرمت می کنند.