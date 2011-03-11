قذافی 33 سال اجازه حضور در ایران را نیافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی واعظی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با بیان اینکه قذافی در طول 33 سال گذشته در آرزوی ورود به ایران اسلامی بود، اظهار داشت: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری به ماهیت واقعی قذافی آگاه بودند.

خطیب نماز جمعه زنجان با اشاره به اینکه همه قدرت‌های دنیا فقط برای برد و باخت و میزان هزینه‌هایی که متحمل می‌شوند تلاش می‌کنند، تصریح کرد: سران کاخ سفید و سایر قدرت‌های شرق و غرب، ترازویی جز برد و باخت نداشته و هیچ‌گاه حق و باطل برایشان مهم نبوده است.

حجت‌الاسلام واعظی افزود: نمونه بارز آن همین قذافی است که به خاطر منافع خود اقدام به جنایت‌های زیادی بر علیه مردم لیبی کرده است و این در حالی است که روزی دستش در دستان افرادی مثل اوباما، سارکوزی، برلوسکونی و نخست وزیر انگلستان بود.

وی با تأکید بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه بر روی برد و باخت بنا گذاشته نشد، اظهار داشت: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری همواره مسیری را انتخاب کرده‌اند که برای قدرت‌های شرق و غرب ناشناخته مانده است و این راه همان نجات انسان‌ها و اهتمام به حریت و آزادگی بود که فاصله زیادی با مقوله برد و باخت دارد.

امام جمعه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات اخیر مجلس خبرگان رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: این تغییر و جابه‌جایی، یکی از شیرین‌ترین و دل‌انگیزترین حوادث اخیر بود که بازتاب جهانی داشت و باعث شد باز هم دشمنان این نظام در رسیدن به اهداف خود از طریق نفاق و تفرقه‌افکنی، ناکام بمانند.