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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۱

گزارش خبرنگار اعزامی مهر- 25/

اولین تفاهم‌نامه میان ایران و ایتالیا به امضا رسید

معاون برنامه ریزی و استانداری کهگیلویه و بویر احمد از انعقاد اولین تفاهم نامه میان شرکت ایرانی و سرمایه گذار ایتالیایی خبرداد و گفت: پیشنهاد احداث کارخانه تولید قطعات و مقاطع فولادی به ارزش 30 میلیون یورو منجر به انعقاد تفاهم‌نامه شد.

عبدالحسین نافیان در گفتگو با مهر، در حاشیه همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران گفت: بالغ بر 30 طرح آماده سرمایه گذاری به ارزش 4 هزار و 500 میلیون یورو به سرمایه گذاران ایتالیایی در میلان معرفی شد.

وی با اشاره به اینکه با تعداد 20 سرمایه گذار ایتالیایی در شهر میلان مذاکراتی را انجام داده ایم، تصریح کرد: طرحهایی در بخش صنعت شامل طرحهای صنایع نفت، گاز، سیمان، نیروگاههای برق، معادن، نیروگاههای برق آبی و طرحهای گردشگری به این سرمایه گذاران معرفی شد.

معاون برنامه ریزی و استانداری کهکیلویه و بویر احمد تصریح کرد: از طرحهای معرفی شده به سرمایه گذاران دربخش صنعتی یک مورد مربوط به احداث کارخانه تولید قطعات و مقاطع فولادی بلافاصله منجر به انعقاد تفاهم نامه شد.

وی ارزش طرح مذکور را بالغ بر 30 میلیون یورو اعلام کرد و تاکید کرد: ادامه تمام مذاکرات انجام شده در ایران پیگیری خواهد شد.
 

کد مطلب 1271929

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