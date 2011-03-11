خروجی انتخابات خبرگان رهبری نشانگر وحدت بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان کرج ضمن دعوت از نمازگزاران به تقوای الهی گفت: موضوعی که در انتخابات هیئت رئیسه خبرگان رخ داد نشان دهنده وحدت و اتحاد است و جای خوشحالی دارد.

وی افزود: تصمیم تفویض ریاست قبلی به ریاست جدید به رغم فضای سنگین به وجود آمده حرکت مناسبی بود که انجام شد و کا ر هاشمی کار ماندگاری است و ایشان خود اعلام کرده بود که اگر مهدوی کنی ریاست مجلس را بپذیرد من خودم هم به ایشان رای می دهم برهمین اساس نیز وی این مسئولیت را پذیرفت و این هماهنگی و تدبیر نقشه های دشمنان را نقشه بر آب کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: رسانه های خارجی به دنبال تحلیلهای جهت دار خود هستند و از دشمنان نیز بیش از این انتظار نمی رود.

و ی ادامه داد: گاهی در فضای سنگین بحث هایی مطرح می شود که نمی شود آن را انتقاد دانست و در واقه این سخنان هجمه هایی زشت و آزاد دهنده است.

نباید نسبت ناروا به هیچ کس داد

امام جمعه کرج بیان داشت: نسبتهایی که به خانواده هاشمی داده شد اگر این نسبتها به فرد کافر داده میشد نسبت دهنده سزاوار حد خوردن بود و حال که به مسلمان نسبت داده شد می توان بررسی کرد که این اقدام چه میزان زشت و دور از اخلاق بوده است.

وی یادآور شد: این نسبتها بد است و باید از آن دوری کرد و این حربه یکی از حربه های کمونیست است که هدف وسیله را توجیه می کند.

کازرونی بیان کرد: ما نباید خودمان در این خبط می افتادیم و نباید برای رسیدن به هدف وسیله را توجیه کرد.

امام جمعه کرج اظهار داشت: این تصاویری که در جامعه پخش شد فضای ملتهبی را به وجود آورد و رسانه های خارجی و بیگانه نیز در فضای اینترنتی از آن سو استفاده کردند و دشمن تلاش کرد این گونه القا کند که این ها دارند بر سر قدرت با یکدیگر دعوا می کنند.

وی ادامه داد: مجلس خبرگان باید قدر و منزلت خود را در جامعه داشته باشد و در مواقع بحرانی جامعه را هدایت کند.