فضای تهمت و ناسزا در جامعه برداشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه ساری گفت: حکومت از آن صالحان و خوبان است.

وی اظهار داشت: شرک در عبادت مربوط به کسانی است که عبادت را در ازای بهشت و برای خود می خواهند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه اگر در عبادت عامدانه ریا کنیم باطل است تصریح کرد: اما گاهی فرد متوجه نیست که به ظاهر در حال عبادت است و در دل دیگری را محبوب خود قرار می دهد.

طبرسی با اشاره به اینکه شجره طیبه نظام اسلامی به برکت خون شهدا است یادآور شد: ضد انقلاب و انقلابی باید بدانند شهدا بر گردن ما حق دارند.

وی خاطرنشان کرد: مازندران در برگزاری یادواره شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره آنها از استان های سرآمد است.

طبرسی افزود: همه باید نسبت به رهبری انقلاب، موضع شفاف داشته باشیم تا مشکلی به وجود نیاید.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان گفت: با برخورد کریمانه و اخلاق سیاسی همه اعضای خبرگان و حاکم دینی آن آیت الله هاشمی رفسنجانی، این انتخابات به خوبی برگزار شد.

خطیب جمعه مردم ساری ضمن قدردانی از حرکت آیت الله هاشمی رفسنجانی در نحوه برخورد با کاندیداتوری آیت الله مهدی کنی و مقدم دانستن ایشان بر خود اظهار داشت: در گذشته شنیده بودیم که یک مرجع دینی، موقعیت خود را به مرجع دیگری می بخشد اما امروز این مسئله برای ما مسجل و عینی شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دشمن انتظار داشت بین مجتهدان اختلاف افتد و مسابقه در خدمت به رقابت منفی تبدیل شود تصریح کرد: خوشبختانه اینگونه نشد و با توجه به پیشینه آیت الله هاشمی، از وی این انتظار می رفت.

طبرسی اظهار داشت: توهین به اشخاص در نماز جمعه ، کلاس درس و مجامع مذهبی ممنوع است و هر فرد که این کار را انجام دهد خلاف شرع و ولایت رفتار کرده است و امیدواریم این تذکر مورد توجه قرار گیرد.