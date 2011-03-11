نخست وزیر تایلند از انحلال پارلمان در هفته اول ماه مه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "آبیسیت وجاجیوا" لحظاتی پیش در یک کنفرانس خبری در بانکوک گفت: از پادشاه می خواهم تا مجلس در هفته اول ماه مه (اواسط اردیبهشت ماه) منحل شود.

این اظهارات درحالی مطرح می شود که وجاجیوا روز دوشنبه ششم دی ماه شایعات منتشر شده برای انحلال مجلس نمایندگان در ماه آوریل را رد کرده و خواستار برگزاری انتخابات عمومی شده بود.

وی بارها تاکید کرده بود که دولت کنونی تایلند تا دسامبر2011 زمانی که قدرت را در دست دارد، به کار خود پایان نمی دهد اما به جزییات زمان برگزاری انتخابات عمومی اشاره نکرده بود.