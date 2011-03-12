تصاویر فضاپیمایی با قابلیت بلندشدن از باند فرودگاه/ توسعه توریسم فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، این فضاپیمای شبیه به هواپیما که "اسکایلون اسپیس پلن" (Skylon spaceplane) نام دارد و قرار است با بودجه 6 میلیارد پوند توسعه یابد می تواند سفرهای فضایی خود را با سرعت 5 برابر سرعت صوت انجام دهد.

Skylon spaceplane که ظاهری شبیه به یک هواپیمای فوق پیشرفته دارد می تواند از روی باند فرودگاههای معمولی بلند شود و بدون راکت خارجی و تنها با استفاده از دو موتور هیدروژنی و اکسیژنی حرکت کند.

مقامات آژانس فضایی انگلیس معتقدند که این فضاپیما با گنجایش 30 تا 40 مسافر می تواند تحولی در سفرهای فضایی به ویژه در بخش توریسم فضایی ایجاد کند.

این فضاپیما را شرکت Reaction Engines با حمایت آژانس فضایی انگلیس توسعه می دهد.

مارک همپسل، مدیر برنامه های آینده این شرکت اظهار داشت: "موتور این فضاپیما با هیدروژن شروع به حرکت می کند و زمانی که سوخت هیدروژن تمام شد مثل موتور شاتلها از اکسیژن مایع استفاده می کند."

براساس گزارش دیلی تلگراف، Reaction Engines اظهار داشت که این فضاپیما ظرف 10 سال آینده به اتمام خواهد رسید و انگلیس را به اولین کشوری که یک فضاپیمای شبیه به هواپیما را به مدار می فرستد تبدیل خواهد کرد.

درحال حاضر 80 درصد از بودجه عملیات توسعه این وسیله توسط یک منبع خصوصی تامین شده است. هزینه باقیمانده نیز از طریق بودجه های عمومی از جمله جایزه یک میلیون پوندی آژانس فضایی اروپا جمع آوری می شود.