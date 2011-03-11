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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

حجت الاسلام امیری:

تبعیت از ولایت فقیه بر همگان واجب است

تبعیت از ولایت فقیه بر همگان واجب است

ساری - خبرگزاری مهر: امام جمعه نور با اشاره به نقش موثر رهبری ایران در آگاهی بخشی جامعه اظهار داشت: تبعیت از ولایت فقیه بر همگان واجب است.

به گزارش خبرنگار مهر در نور، حجت الاسلام سید حسین امیری در خطبه های امروز نمازجمعه نور، با بیان اینکه اطاعت از ولایت فقیه چراغ هدایت ملت است، گفت: هرکسی از رهبری عقب بماند یا جلوتر حرکت کند لاجرم گمراه می شود.

وی به 22 اسفند روز شهدا اشاره و تصریح کرد: نباید کاری کنیم که خدای ناکرده شهدا و خانواده های معظم شهدا فراموش شوند.

خطیب جمعه نور، با اشاره به  فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری افزود: ایشان همواره بر آرامش فضای جامعه و دوری از نفاق تاکید دارند.

وی ادامه داد: از دیدگاه مقام معظم رهبری، اسلام فضای اهانت و هتک حرمت در جامعه را نهی کرده و این امر خلاف شرع، اخلاق و عقل اسلامی است.

امیری اظهارداشت: انتقاد، مخالفت و بیان عقاید با جرات اشکالی ندارد اما دشنام و فحاشی نباید اتفاق بیفتد که همگان در این ارتباط مسئول هستند.

وی با اعلام اینکه ملت ایران امروز نیازمند آرامش است، تاکید کرد: به فرموده مقام معظم رهبری، نباید کسی آرامش ملت ایران و جامعه را دچار خدشه کند که موجبات خشم خداوند متعال را فراهم خواهد آورد.
 

کد مطلب 1271936

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