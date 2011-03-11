مجموع اختیارات مدیریت شهری به شوراها واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شهردار کرج در واپسین روزهای پایانی سال با حضور در جمع نمازگزاران کرجی به ارائه عملکرد این ارگان در سال 89 پرداخت.

شهردار کلانشهر کرج ظهر امروز در خطبه های پیش از نماز عبادی سیاسی جمعه در جمع شهروندان کرجی از اختصاص 450 میلیارد تومان به اجرای طرح های عمرانی در سال آینده خبر داد.

وی اظهارداشت: مجموعه شهرداری کرج ظرفیت جذب بیش از یک هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار عمرانی را دارا ست که در سال جاری جذب 300 میلیارد تومان تنها یک پنجم ظرفیت موجود در این بخش بود.

آقازاده ادامه داد: تلاش شد تا با توجه به بودجه موجود اولویت بندی ویژه در اجرای طرح ها مد نظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال ایجاد 6 تقاطعات غیر همسطح با تقویم زمانبندی دو ساله و توزیع جغرافیایی عادلانه در تمام نقاط شهر در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه هم اکنون روند مطلوبی را طی می کند.

این مسئول تصریح کرد: امید است با تلاش مجموعه شهرداری در اسفند ماه سال آینده شاهد بهره برداری از دو مورد از این تقاطعات در سطح شهر باشیم که تحقق این امر پیش از زمانبندی پیش بینی شده در نوع خود بی نظیر خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: با حمایت ویژه شورای شهر کرج در سال آینده 450 میلیارد تومان به اجرای طرح های عمرانی در این کلانشهر اختصاص خواهد یافت و امید می رود با اختصاص این میزان شاهد توسعه عمرانی در این کلانشهر باشیم.

افزایش مناطق کرج به 12 منطقه

شهردار کلانشهر کرج در ادامه سخنان خود از افزایش مناطق شهری کرج خبر داد و گفت: با تصویب شورای شهر کرج و باهدف توزع عادلانه خدمات و افزایش سرانه های رفاهی تقسیم مناطق کرج به 12 منطقه اجرایی شد.

آقازاده افزود: این امر می تواند بسیاری از مشکلات موجود را در مناطق محروم کرج کاهش دهد که به عنوان نمونه تبدیل ناحیه ویژه کلاک به منطقه 11 کرج موجب توسعه سرانه های رفاهی وعمرانی در منطقه شده است.

احداث بزرگترین سایت گردشگری کشور در کرج

این مسئول در ادامه از احداث سایت بزرگ گردشگری بیجی در کرج خبر داد و گفت: عملیات احداث این پارک بزرگ و احداث جاده آن به طول 2 کیلومتر با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان آغاز شده و امید است در سال آینده شاهد بهره برداری از این طرح باشیم.

آقازاده خاطرنشان کرد: ساماندهی رودخانه کرج و اجرای چندین طرح عمرانی از دیگر برنامه های سال آینده شهرداری کرج است.

تسریع خدمات رسانی اولویت شهرداری کرج در سال 90

شهردارکرج در بخش دیگری سخنان خود تسریع در خدمات رسانی شایسته به شهروندان را مهمترین اولویت شهرداری کرج در سال آینده دانست و گفت:تاخیر در اجرای طرح های عمرانی آفت بزرگ مدیرت شهری است و شهرداری کرج تلاش می کند تا در سال آینده با اولویت قرار دادن این مهم اصل کیفیت و سرعت را در اجرای این طرح ها مد نظر قرار دهد.

آقازاده در ادامه از سخنان خود ضروت واگذاری اختیارت مدیرت شهری به شوراهای شهر را یادآور شد و ضمن قدردانی از تعامل مطلوب شورای شهر در تصویب طرح های مهم و حیاتی در کلانشهر کرج گفت:تجربه نشان داده اگر اختیارات شورای شهر افزایش یابد بستر توسعه شهر و رفع مشکلات کلان مدیریت شهری نیز فراهم می شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد می کنم دولت و نمایندگان مردم در مجلس در راستای پیشگیری از هدر رفت سرمایه های ملی و توزیع عادلانه و با کیفیت و سرعت خدمات شهری مجموع اختیارت مدیرت شهری را به شوراها واگذار کنند.

احداث بزرگراه جنوبی کرج

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرحهای کلان در کلانشهر کرج بیان داشت:یکی از مهمترین مصوبات سفر اخیر هیئت دولت به کرج احداث بزرگراه جنوبی شهر کرج است که می تواند بسیاری از مشکلات ترافیکی شهر را کاهش دهد.

وی ادامه داد: خوشبختانه اعتبار اجرایی این طرح به میزان 300 میلیارد تومان از سوی دولت تخصیص می یابد که این امر می تواند بار مالی ناشی از این طرح را کاهش دهد.

آقازاده بیان کرد: احداث بزرگراه شمالی کرج نیز از دیگر طرح های شهرداری بود که کار مطالعاتی آن به اتمام رسیده و متاسفانه به دلیل عدم همکاری دستگاههای ذیربط تملک زمین این طرح به سرانجام نرسیده است.

وی گفت: در صورت تملک زمین این طرح حدود 2 کیلومتر آزاد راه موازی خیابان شهید بهشتی به محدوده شریانی شهر افزوده می شد که این امر می توانست بسیاری از مشکلات ترافیکی را کاهش دهد.

این مسئول تاکید کرد:امید است با همت مسئولان و همکاری دستگاههای مربوطه شاهد تسریع در اجرای این طرح کلان در کرج باشیم.

امام جمعه کرج پشتوانه واقعی مدیرت شهری است

شهردار کرج در پایان ضمن تقدیر از همکاری مطلوب استانداری البرز، فرمانداری مجموعه شورای شهر ، نمایندگان مردم در مجلس و حجت الاسلام کازرونی امام جمعه کرج بیان کرد:حجت الاسلام کازرونی با نگاه کلان خود در حوزه های مختلف همواره پشتوانه واقعی مدیریت شهری کرج است و امید می رود تا با تداوم این نگاه از سوی تمام مسئولان شاهد آبادانی بیش از پیش کلانشهر کرج باشیم.