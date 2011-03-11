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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

کوده ای در گفتگو با مهر:-22/

آغاز انعقاد تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بین ایران و ایتالیا

آغاز انعقاد تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بین ایران و ایتالیا

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ایران از انجام بیش از 150 مذاکره بین شرکتهای ایرانی و سرمایه گذاران ایتالیایی خبرداد و گفت: تفاهم نامه هایی در زمینه‌های تولید پروفیل، قطعات فولادی و محصولات جانبی به امضا رسید.

ابوالفضل کوده ای در گفتگو با مهر درباره نتایج مذاکرات انجام شده میان شرکتهای ایرانی و سرمایه گذاران ایتالیایی گفت: تا این لحظه، طی مذاکرات رودرروی صورت گرفته بین اعضای هیئت ایرانی و شرکتهای بخش خصوصی و دولتی طرف ایرانی با سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و شرکتهای ایتالیایی حاضر در همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران بیش از 150 مذاکره در زمینه ها و فرصتهای مختلف سرمایه گذاری بین طرفین صورت گرفت.

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ایران  افزود: قالب مذاکرات انجام شده در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی، ساخت و ساز، توریسم، صنعت، مصالح ساختمانی، قطعات فولادی، لوازم راهسازی، بانک و بانکداری بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از مذاکرات، مقرر شد که طرفین ضمن ادامه مذاکرات و حضور در ایران جهت بازدید از طرحها نسبت به انعقاد قراردادهای لازم برای اجرای طرحها، اقدام کنند.

کوده ای تصریح کرد: همچنین تفاهم نامه ای بین چند شرکت خارجی و داخلی از جمله تفاهم نامه در مورد تولید پروفیل، قطعات فولادی و محصولات جانبی ببه امضا رسیده است.

وی تاکید کرد: نمایندگان سازمان سرمایه گذاری و همچنین دستگاه‌های اجرایی حاضر در همایش به سئوالات و مسائل مطرح شده توسط سرمایه گذاران خارجی پاسخ گفتند و کلیه قوانین و مقررات، سیاستها و روندهای لازم برای اخذ مجوزهای مربوطه و حمایتهای دولت ایران از سرمایه گذاران خارجی را تشریح کردند که مورد توجه ویژه شرکتهای خارجی قرار گرفت.

کد مطلب 1271939

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