ابوالفضل کوده ای در گفتگو با مهر درباره نتایج مذاکرات انجام شده میان شرکتهای ایرانی و سرمایه گذاران ایتالیایی گفت: تا این لحظه، طی مذاکرات رودرروی صورت گرفته بین اعضای هیئت ایرانی و شرکتهای بخش خصوصی و دولتی طرف ایرانی با سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و شرکتهای ایتالیایی حاضر در همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران بیش از 150 مذاکره در زمینه ها و فرصتهای مختلف سرمایه گذاری بین طرفین صورت گرفت.

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ایران افزود: قالب مذاکرات انجام شده در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی، ساخت و ساز، توریسم، صنعت، مصالح ساختمانی، قطعات فولادی، لوازم راهسازی، بانک و بانکداری بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از مذاکرات، مقرر شد که طرفین ضمن ادامه مذاکرات و حضور در ایران جهت بازدید از طرحها نسبت به انعقاد قراردادهای لازم برای اجرای طرحها، اقدام کنند.

کوده ای تصریح کرد: همچنین تفاهم نامه ای بین چند شرکت خارجی و داخلی از جمله تفاهم نامه در مورد تولید پروفیل، قطعات فولادی و محصولات جانبی ببه امضا رسیده است.

وی تاکید کرد: نمایندگان سازمان سرمایه گذاری و همچنین دستگاه‌های اجرایی حاضر در همایش به سئوالات و مسائل مطرح شده توسط سرمایه گذاران خارجی پاسخ گفتند و کلیه قوانین و مقررات، سیاستها و روندهای لازم برای اخذ مجوزهای مربوطه و حمایتهای دولت ایران از سرمایه گذاران خارجی را تشریح کردند که مورد توجه ویژه شرکتهای خارجی قرار گرفت.