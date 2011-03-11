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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۶

بررسی دورکاری در وزارت علوم/ اعلام سیاستهای بهره وری در دانشگاهها

بررسی دورکاری در وزارت علوم/ اعلام سیاستهای بهره وری در دانشگاهها

همایش تحول اداری و بهره وری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع دورکاری و بررسی سیاستهای تحول اداری و بهره وری در دانشگاهها برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش یک روزه در 21 اسفند ماه به میزبانی دانشگاه الزهرا برگزار می شود که در این همایش  معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم حضور دارد.

همچنین در  این همایش معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حضور خواهد داشت و موضوع دورکاری از سوی ایمان کفایی‌مهر مدیرکل تحول اداری و بهره وری وزارت علوم مطرح می شود.

موضوع آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران از سوی نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و موضوع بحث مقایسه ماده 49 (استقلال دانشگاهها) و ماده 20 قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه از دیگر مباحثی است که در این نشست مطرح می شود.

کد مطلب 1271942

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