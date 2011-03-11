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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۷

دومین المپیاد ورزشی جانبازان و معلولان وزارت نفت پایان یافت

دومین المپیاد ورزشی جانبازان و معلولان وزارت نفت پایان یافت

ساری - خبرگزاری مهر: دومین المپیاد فرهنگی ورزشی جانبازان و معلولان وزارت نفت با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی قهرمانان به کارخود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، دومین المپیاد فرهنگی ورزشی جانبازان و معلولان، وزارت نفت از 14 اسفندماه  به میزبانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در مجتمع آموزشی ورزشی نفت در محمودآباد برگزار شد.

این المپیاد با حضور 400 ورزشکار از شش تیم و در شش رشته ورزشی تنیس روی میز، شنا، دارت، تیراندازی، شطرنج و فوتسال پیگیری شد.

این دیدارها برای نخستین بار با کمک کارشناسان فدراسیون جانبازان و معلولان تحت قوانین بین المللی و کلاس بندی شده برگزار شد.

مراسم اختتامیه این المپیاد با حضور اسماعیل امیری، مدیرتوسعه منابع انسانی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران، غلامرضا شاه کرمی مدیر کل ورزش وزارت نفت و دیگر مسئولان ورزشی و اداری تیم های شرکت کننده در مجتمع فرهنگی وزرشی صنعت نفت در محمود آباد برگزار شد.

وزارت نفت در سال 89 شاهد برگزاری سه المپیاد سراسری در بخش های کارکنان مرد، بانوان زیر 26 سال و جانبازان بود که با برگزاری المپیاد جانبازان تقویم اجرایی رقابت های سال جاری بسته شد.

در تقویم سال 90 ورزش وزارت نفت برگزاری سه المپیاد فرزندان پسر، بانوان بالای 26 سال و پیشکسوتان را در دستور کار قرار دارد.
 
کد مطلب 1271947

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