به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا پناهیروا مسئول دبیرخانه مجلس دانشآموزی کشور گفت: در روز شنبه 21 اسفند ماه 89 نمایندگان مجلس دانشآموزی پس از استقرار در اردوگاه شهید باهنر تهران، در قالب سه کارگاه «دوره آداب و مهارتهای نمایندگی، مبانی بصیرت و ولایت و طرح عملیات تدوین سند»، آموزشهای تخصصی را خواهند دید؛ همچنین، در این روز با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق میکنند.
وی با اشاره به حضور مسئولان ارشد نظام در روزهای کاری این دوره از مجلس دانشآموزی اظهار داشت: انتخابات هیئت رئیسه مجلس دانشآموزی کشور، پس از برگزاری مراسم تحلیف نمایندگان و سخنرانی وزیر آموزش و پرورش، با معرفی و نطق نامزدهای عضویت در هیئت رئیسه و اخذ رأی از نمایندگان برگزار میشود.
پناهیروا دیدار با مسئولان ارشد نظام و برگزاری کمیسیونهای تخصصی دانشآموزی را از دیگر برنامههای اعضای مجلس دانشآموزی اعلام کرد و افزود: سه مورد از اصلیترین موضوعات مربوط به جامعه دانشآموزی بر اساس نظرات نمایندگان مورد رأیگیری قرار خواهد گرفت که در نهایت به عنوان محور "سند " انتخاب میشود.
مسئول دبیرخانه مجلس دانشآموزی کشور در پایان خاطرنشان کرد: مجلس دانشآموزی امکانی برای پویایی جامعه دانشآموزی است تا ضمن مطرحکردن دغدغه دانشآموزان، به مطالبات آنها نیز رسیدگی شود.
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