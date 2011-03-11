مسعود ساکتاف، تهیهکننده برنامه "دوستان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: نسیم عظیمی جامعهشناس و شبنم لویی مقدم هنرمند در برنامه روز شنبه 21 اسفندماه حضور دارند. عظیمی درباره نوروز صحبت میکند.
برنامه گفتگو محور "دوستان" به صورت زنده ساعت 8:50 صبح از جام جم سه، ساعت 15:30 از جام جم یک و ساعت 11:30 از جام جم دو پخش میشود. این برنامه سعی دارد به موضوعهای مورد علاقه نوجوان بپردازد.
اجرای برنامه "دوستان" بر عهده کیوان ساکتاف، نوید محمدزاده و فائزه یادگاری است.
برنامه "دوستان" به تهیهکنندگی مسعود ساکتاف با موضوع نوروز شنبه 21 اسفندماه از شبکه جام جم پخش میشود.
مسعود ساکتاف، تهیهکننده برنامه "دوستان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: نسیم عظیمی جامعهشناس و شبنم لویی مقدم هنرمند در برنامه روز شنبه 21 اسفندماه حضور دارند. عظیمی درباره نوروز صحبت میکند.
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