تحقق فرهنگ حراست از منابع طبیعی نیازمند تلاش بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد حجت الاسلام قاسم متقی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در سخنانی با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با اعضای مجلس خبرگان اظهار داشت: این دیدار مملو از درسها و پیام های ارزشمند برای مردم و مسئولین بود.

وی با اشاره به بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: همه مسئولند که نگذارند هتک حرمت ها در فضای جامعه رواج پیدا کند.

خطیب جمعه موقت خرم آباد همچنین با اشاره به سالروز فرمان امام خمینی مبنی بر تشکیل بنیاد شهید و امور ایثارگران یادآور شد: ما مکتبی را پیروی می کنیم که در آن شهادت یک ارزش است.

حجت الاسلام متقی نیا با اشاره به جایگاه شهید و شهادت بیان داشت: شهدا به ما درس مقاومت در مقابل استکبار را دادند لذا باید یاد و خاطره همه شهدا و امام شهدا را زنده نگه داریم.

وی همچنین به سالروز رحلت حجت الاسلام سید احمد خمینی یادگار امام راحل اشاره کرد و بیان داشت: نقش ایشان در جریان انقلاب اسلامی نقشی منحصر به فرد بوده است.

امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه ایشان همیار و امین امام خمینی (ره) بودند؛ خاطر نشان کرد: مواضع صحیح و انقلابی حجت الاسلام سید احمد خمینی در راستای اهداف امام و در چارچوب سیاستهای نظام بود.

حجت الاسلام متقی نیا همچنین در ادامه سخنان خود به هفته منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در منابع دینی ما به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی توجه ویژه ای شده است.

وی با اشاره به برخی آیات و روایات پیرامون اهمیت حفظ محیط زیست خاطر نشان کرد: خداوند متعال بی تقوایی و نفاق را از جمله ویژگی های افرادی برشمرده است که در راستای از بین بردن منابع طبیعی به عنوان نعمتهای خدادادی اقدام می کنند.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه همچنان تا تحقق فرهنگ زیست محیطی و حراست از منابع طبیعی فاصله داریم، یادآور شد: یکی از پیشنهادات من در هفته منابع طبیعی کاشتن یک نهال به یاد هر کدام از شهدای استان لرستان است.

حجت الاسلام متقی نیا با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون حراست از منابع طبیعی، بیان داشت: باید دست متصرفین منابع طبیعی را قطع کرد.

وی همچنین با اشاره به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال همت و کار مضاعف یادآور شد: باید نظارت کافی بر فعالیت آموزشگاهها، مدارس و دانشگاهها صورت گیرد و کلاس ها تا موعد مقرر تشکیل شوند.