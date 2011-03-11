کره و امارات همکاریهای هسته ای خود را افزایش می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، "لی میونگ باک" فردا شنبه به منظور افزایش سطح روابط کره جنوبی با امارات، راهی این کشور عربی می شود.



رئیس جمهور کره جنوبی در سفر به امارات که سه روز طول می کشد با "شیخ خلیفه" حاکم این کشور درباره همکاری در زمینه های انرژی و محیط زیست گفتگو خواهد کرد.

یکی از دیگر اهداف این سفر شرکت در مراسم ساخت یک نیروگاه هسته ای در امارات است که با کمک کره جنوبی احداث خواهد شد.

کره جنوبی این سفر سه روزه را یکی از تلاش های مهم برای توسعه همکاری های هسته ای دو کشور دانسته است.