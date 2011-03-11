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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

همزمان با سفر لی به ابوظبی؛

کره و امارات همکاریهای هسته ای خود را افزایش می دهند

کره و امارات همکاریهای هسته ای خود را افزایش می دهند

همزمان با سفر رئیس جمهور کره جنوبی به امارات، دو کشور همکاریهای خود بویژه در بخش هسته ای را افزایش می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، "لی میونگ باک" فردا شنبه به منظور افزایش سطح روابط کره جنوبی با امارات، راهی این کشور عربی می شود. 
  
رئیس جمهور کره جنوبی در سفر به امارات که سه روز طول می کشد با "شیخ خلیفه" حاکم این کشور درباره همکاری در زمینه های انرژی و محیط زیست گفتگو خواهد کرد.

یکی از دیگر اهداف این سفر شرکت در مراسم ساخت یک نیروگاه هسته ای در امارات است که با کمک کره جنوبی احداث خواهد شد.

کره جنوبی این سفر سه روزه را یکی از تلاش های مهم برای توسعه همکاری های هسته ای دو کشور دانسته است.

کد مطلب 1271954

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