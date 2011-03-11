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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۶

جشن نوروز خوانی در آمل برگزار شد

جشن نوروز خوانی در آمل برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: جشن و آیین نوروز خوانی با همکاری شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، نویسنده و پژوهشگر آملی ظهر جمعه در این مراسم گفت: ایرانیان نخستین ملتی هستند که نوروز را بنیان نهادند.

نصرالله هومند افزود: ایرانیان زمان را به گونه ای شناختند که سال جدید را همزمان با تغییرات اقلیمی هوا و شکوفایی طبیعت آغاز کنند.

وی با اشاره به اینکه این علم ایرانیان دیرینه سه هزار و700 ساله دارد،  تصریح کرد: متأسفانه هنوز در کتاب های درسی از گالیله به عنوان کسی که پایه گذار مباحث تقویمی نجومی است یاد می برند.

در ادامه نوروز خوانان آیین نوروز خوانی را اجرا کردند که موجب شادی شرکت کنندگان در جشن شده بود.

کد مطلب 1271955

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