مخاطب پیام رهبر معظم انقلاب همه گروهها و افراد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام المسلمین سیدمحمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد با تسلیت فرا رسیدن ایام وفات حضرت معصومه(س) عنوان کرد: حضرت معصومه(س) در راه خراسان در مسیر سفر خود به کاروان عباسی برخورد کرد و در شهر ساوه مسموم شدند و ایشان هم عالم، هم شهیده و هم مجاهد فی سبیل الله بودند که زیارت ایشان اجر رسالت دارد و هم تکریم شهید و هم تکریم علم و فضیلت است و الگویی برای همه مسلمانان به خصوص دختران مسلمان می‌باشند.

امام جمعه قم عنوان کرد:‌ آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) امکان زیارت را از راه دور نیز فراهم کرده است که علاقمندان می‌توانند با برقراری تماس با حرم مطهر به راز و نیاز با این بانوی بزرگ اسلامی بپردازند.

حجت‌الاسلام سعیدی در ادامه به برگزاری اجلاسیه اخیر مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: در تاریخ انقلاب سابقه نداشته است مجلس خبرگان تا این اندازه در کانون خبرها باشد و دشمنان در ماه‌های اخیر سعی کردند تبلیغات مسمومی در این زمینه داشته باشند. اما در این اجلاس فضا بسیار صمیمی، با گذشت و ایثار بود که این می تواند الگویی برای همه انتخابات دیگر باشد.

امام جمعه قم در تجلیل از شخصیت آیت‌الله مهدوی کنی اظهار داشت: آیت‌الله مهدوی کنی از شاگردان آیت‌الله بروجردی و امام خمینی(ره) و از مبارزان دوره سخت ستمشاهی بودند که از آغاز انقلاب در پست‌های مختلف حضور داشتند که هیچکدام از این پست‌ها ایشان را عوض نکرد و در این اجلاس نیز خبرگان ملت با رای بالایی ایشان را به عنوان ریاست مجلس خبرگان رهبری برگزیدند.

خطیب نماز جمعه قم اضافه کرد:‌ در پایان این اجلاسیه نیز بیانیه وزینی صادر و اعضای خبرگان نیز با امام امت تجدید عهد و با رهبری معظم انقلاب نیز دیدار داشتند.

تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب دردیدار با اعضای خبرگان اظهار داشت: رهبری مطالب مهمی فرمودند و تاکید کردند تندروی محکوم است و از هیچ کسی پذیرفته نیست.

وی افزود: ‌رهبری به صراحت فرمودند بین روشنگری‌های مستند و هتاکی و اهانت فرق وجود د ارد و هتاکی و بی‌حرمتی خلاف عقل و سیاست است که این توصیه رهبری نیز هم ریشه قرآنی و هم روایی دارد.

سعیدی عنوان کرد: غیرتمندان ولایی باید گوش به فرمان رهبری باشند تا به مملکت آسیب نرسد و ما در پاسخ به پیام رهبری از نماز جمعه شهر جهاد و اجتهاد عرض می‌کنیم تذکر رهبری مختص به یک قشر سنی خاص نبود و متوجه همه گروه‌ها است و همه باید در رفتار، سخنان و بیاناتشان در هر پست و مقامی هستند این نصیحت رهبری را رعایت کنند.

خطیب نماز جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود حوادث منطقه را اعجاز الهی یاد کرد و افزود: دست بشر توان این را ندارد که این حرکت عظیم و گسترده را که با معنویت همراه است برپا کند.

وی تصریح کرد:‌ آنکه سنت الهی در این قیام‌ها است آن است که مردم اگر مقاومت کنند پیروزی قطعی نصیب آنها خواهد بود. اما انتظار اینکه در چند مدت کوتاه همه چیز عوض شود، درست نیست و مردم منطقه باید بامقاومت در دراز مدت به اهداف انقلاب خود برسند.

سعیدی به برخی از پیامدهای انقلاب مردم منطقه اشاره کرد و گفت: دنیای استکبار امروز به وحشت افتاده است و اقیانوس خروشان ملت مسلمان تمام سرمیاه‌های آنها را به خطر انداخته و مردم بر سر خواسته‌های نامشروع آنها محکم ایستاده‌اند.

وی افزود: ‌فرو ریختن ترس مردم برای قیم علیه ظالمان از پیامدهای دیگر این حوادث است که این امر نیز در حال گسترش می‌باشد و مردم خوفی برای بذل جان و قیام ندارند.

خطیب نماز جمعه در ادامه عنوان کرد:‌32 سال است که استکبار جهانی تلاش می‌کند تا انقلاب اسلامی به عنوان الگو مطرح نشود و در این راستا ایران هراسی را مطرح کردند اما امروز می‌بینیم که این امر محقق شده است و مردم منطقه انقلاب اسلامی ایران و رهبری معظم را الگوی خود معرفی می‌کنند.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام نوروز عنوان کرد: این ایام ایام شادی ملت است اما باید دقت کنیم در این شادی‌ها خدا فراموش نشود و شادی خود را با معصیت همراه نکنیم و ضامن این امر نیز امر به معروف و نهی از منکر است.

وی ابراز داشت:‌ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم مصمم است با همکاری همه دستگاه ها شادی‌های متناسب با شهر اجتهاد و فقاهت را فراهم کند.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد:‌ در این ایام نباید نیازمندان و ایتام در شادی‌ها فراموش شوند و با محبت باید تا حدی غبار غم را از روی آنها برداشت.