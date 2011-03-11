کشورهای اسلامی انقلاب ایران را الگوی خود قرار داده اند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی، ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اصفهان در مسجد امام اظهار داشت: در شرایطی که چشم کشورهای اسلامی به انقلاب ایران دوخته شده است، حفظ اتحاد در داخل کشور امری ضروری و قابل توجه است که باید در این عرصه هوشیار بود چرا که نقشه‌ها و دسیسه‌های دشمن اکنون در این عرصه است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه عوامل درونی و تبلیغات خارجی دو عامل مهم در تضعیف کشور است اظهار داشت: باید با هوشیاری مردم و مسئولان این مسائل را خنثی کرد.

امام جمعه موقت اصفهان موقت اصفهن با اشاره به نقشه‌های دشمن برای از بین بردن رابطه انقلاب ایران و خیزش کشورهای اسلامی تصریح کرد: در شرایط فعلی دشمن دنبال است تا با به کار بردن و استفاده از روش‌ها و حیله‌های متفاوت این گونه نشان دخند که انقلاب‌های اخیر هیچ ارتباطی با انقلاب اسلامی ایران ندارد.

ضربه‌زنندگان به وحدت به نظام خیانت می‌کنند

وی با بیان اینکه در حال حاضر حفظ اتحاد واجب شرعی و عقلی است، اظهار داشت: کسانی که دیگران را به راهپیمایی‌هایی چون راهپیمایی 25 بهمن دیگران را دعوت می‌کنند در موجود به اتحاد مردم ضربه وارد می‌کنند که این مهم، بزرگترین خیانت به کشور است.

آیت‌الله مهدوی با اشاره به اینکه جریان فتنه بیشترین ظلم را به نظام کرد، بیان داشت: حفظ اتحاد، هوشیاری و بصیرت رسالت مهمی است که بر دوش ما قرار داده شده است.

امام جمعه موقت اصفهان در ادامه سخنان خود تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران باید بدانند تا زمانی که تمام مردم اطاعت محض از ولی فقیه داشته باشند آنها نمی‌توانند صفوف ما رخنه کنند.

وی در ادامه با اشاره به به دیدار روز پنجشنبه اعضای مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب گفت: پیام مهم ایشان در این دیدار به ویژه به جوانان این بود که انتقاد از فکر اشخاص مسئله درستی بوده اما هتک حرمت افراد صحیح نیست و خلاف شرع و عقل سیاسی به شمار می‌رود.