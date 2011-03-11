به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ایتالیا، "اوت تاتی" امروز در همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران که در شهر رم در حال برگزاری است، با بیان اینکه ایتالیا با تمام کشورها ارتباط تجاری دارد، روش ایران در جذب سرمایه گذار خارجی و نحوه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایران در کشورهای مختلف را تحسین کرد و گفت: ایران دارای روش شفاف، روشن و مستمری برای جذب سرمایه گذاران خارجی و ایتالیایی است.

رئیس کنفدراسیون صنایع ایتالیا در منطقه آفریقا- مدیترانه و خاورمیانه با اشاره به سیاستهای حمایتی و تشویقی ایران برای جلب سرمایه گذاران، از کارآفرینان ایتالیایی دعوت کرد که در ایران سرمایه گذاری کنند تا از این طریق درمنطقه خاورمیانه هم فعالیت داشته باشند.

وی توجه به سرمایه گذاری در ایران را جزو اولویتهای ایتالیا در سالجاری میلادی عنوان و بیان کرد: تجارت یعنی رابطه کوتاه مدت، اما الان زمان کارهای بلندمدت که همان سرمایه گذاری است، فرا رسیده است.

اوت تاتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 1000 شرکت ایتالیایی در ایران فعالیت می کنند که امیدواریم دیگر شرکتهای ایتالیایی هم به آنها بپیوندند. رئیس کنفدراسیون صنایع ایتالیا در منطقه آفریقا- مدیترانه و خاورمیانه در پایان اعلام کرد که این کنفدراسیون در این باره آمادگی دارد.