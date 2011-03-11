نقد افراد باید منصفانه و دور از هتاکی صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صدوقی در خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به جوسازی ها و فضاهای به اصطلاح نقادانه ای که در کشور باب شده است، اظهار داشت: حتی رهبر معظم انقلاب نیز به فضای حاکم در عرصه نقد کشور انتقاد دارند و معتقدند که نقد افراد باید به دور از هتاکی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نقدهای غیرمنصفانه در مورد بسیاری از شخصیتهای کشور انجام می شود، ادامه داد: این حرکت ‌ها که در برخی اجتماعات صورت می‌ گیرد، به مصلحت نظام نیست و سبب ضربه به انقلاب و اسلام است.

صدوقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات اخیر مجلس خبرگان رهبری و اقدام شایسته آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: مجلس خبرگان رهبری وظیفه خود را در حفظ وحدت به درستی انجام داد.

وی افزود: بسیاری از معاندان داخلی و خارجی تلاش کردند حریم شرع و اخلاق در این انتخابات شکسته شود اما بر خلاف برنامه ‌ریزی ‌های آنها، یاران امام و رهبری تنها به مصلحت جامعه ‌اندیشیدند و چیز دیگری در نظرشان نبود.

صدوقی بیان داشت: در افتتاح اجلاس نهم خبرگان رهبری به رغم همه حرف و سخن‌هایی که زده شد، دیدیم که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی خود را برای ریاست مجلس خبرگان رهبری نامزد نکرد و نمایندگان خبرگان رهبری، یار دیگری از امام و رهبری و شخصیت شناخته شده برای همه مردم یعنی آیت‌ الله مهدوی کنی را انتخاب کردند.

وی خاطرنشان کرد: با این تصمیم به موقع، تمام توطئه‌های دشمنان برای ایجاد اختلاف، بار دیگر نقش برآب شد و این مجلس که نقش مهمی در کشور دارد، وظیفه خود را برای حفظ وحدت به درستی انجام داد.

صدوقی یادآور شد: حتی در دیدار مقام معظم رهبری با اعضای خبرگان رهبری، نخستین سخن رهبر معظم انقلاب، تشکر ایشان از علما به ویژه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود که با این تصمیم، توطئه دشمنان را خنثی کرد.