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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۱

مستند "ثروت خیالی" در شبکه خبر روی آنتن می‌رود

مستند "ثروت خیالی" در شبکه خبر روی آنتن می‌رود

مستند "ثروت خیالی" کاری از گروه سیاسی شبکه خبر به تهیه‌کنندگی ایمان گودرزی از شبکه خبر پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند که با هدف آگاهی مخاطبان و تبیین و تنویر افکار عمومی در رابطه با اقدامات و فعالیت‌های غیر قانونی و شبهه برانگیز اقتصادی برخی افراد سودجو و وابسته ساخته شده و نگاهی تحلیلی به فعالیت شرکت‌های هرمی و بنگاههای غیر قانونی اقتصادی داشته و موضوع‌هایی همچون بازاریابی شبکه‌ای، نحوه جذب افراد به شرکت‌های هرمی، سرمایه‌گذاری اینترنتی، پشتیبانی شرکت‌های خارجی از این شرکت‌های هرمی و ... را با حضور کارشناسان اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌دهد.

گفتگو با برخی افراد مال باخته در شرکت‌های گلدکوئیستی و سرشاخه‌های اصلی  دستگیر شده و هشدارهای انتظامی از جمله بخش‌های مختلف این برنامه است.

کد مطلب 1271962

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