به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند که با هدف آگاهی مخاطبان و تبیین و تنویر افکار عمومی در رابطه با اقدامات و فعالیتهای غیر قانونی و شبهه برانگیز اقتصادی برخی افراد سودجو و وابسته ساخته شده و نگاهی تحلیلی به فعالیت شرکتهای هرمی و بنگاههای غیر قانونی اقتصادی داشته و موضوعهایی همچون بازاریابی شبکهای، نحوه جذب افراد به شرکتهای هرمی، سرمایهگذاری اینترنتی، پشتیبانی شرکتهای خارجی از این شرکتهای هرمی و ... را با حضور کارشناسان اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار میدهد.
گفتگو با برخی افراد مال باخته در شرکتهای گلدکوئیستی و سرشاخههای اصلی دستگیر شده و هشدارهای انتظامی از جمله بخشهای مختلف این برنامه است.
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