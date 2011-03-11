تغییرات خاورمیانه ای آمریکا به نفع مسلمانان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی رحمانی در جمع نمازگزاران آملی در مصلی بزرگ قدس این شهرستان افزود: سران استکبارجهانی به رهبری آمریکا، به بهانه برپایی دموکراسی و تسلط برخاورمیانه سعی در نفوذ دولتها داشتند که خوشبختانه با بیداری ملتهای مسلمان کشورهای عربی و منطقه مواجه شدند.

وی ادامه داد: آمریکا با در اختیار داشتن شبکه های مختلف رسانه ای و تبلیغاتی دورغین خود، فقط توانست در افکار خصمانه سران برخی کشورهای عربی و خاورمیانه نفوذ پیدا کند اما از تنفرعمومی و اسلامی مردم منطقه بی اطلاع بود.

امام جمعه آمل با اشاره به اینکه وعده الهی است که حکومتهای مستکبران ابدی نخواهند بود و سران این حکومتها باید به سزای اعمال خود برسند، تصریح کرد: معمر قذافی که ادعای چهار دهه حکومت در لیبی را داشت، اکنون حتی نمی داند که به کدام کشور پناه ببرد که دست سربازان اسلام به وی نرسد.

رحمانی ادامه داد: امروزه با هوشیاری و خیزش های انقلابی مردم، سران مستبد و دیکتاتور منطقه آرامش ندارند و این نتیجه سالها جرم وجنایت آنان به مردم بیگناه است.

وی با اشاره به اینکه حرکتهای انقلابی و موج بیداری کشورهای عربی و خاورمیانه ناشی از انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل است، اضافه کرد: مردم کشورهای خاورمیانه باید این موج اسلام گرایی و بیداری را در منطقه ادامه دهند تا دست آمریکا کوتاه شود.

امام جمعه آمل با تاکید براینکه دنیای اسلام یک امتی واحد و مسلمانان در همه کشورهای با هم برابر و برادر هستند، خاطرنشان کرد: حفظ وحدت تا رسیدن به پیروزی نهایی باید سرلوحه برادران مسلمان در کشورهای منطقه باشد.

رحمانی در ادامه، به موضوع اجلاس مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و ادامه داد: این مجلس از ارکان مهم نظام و انقلاب است و انتخاب آقای مهدوی کنی به عنوان رئیس جدید مجلس خبرگان نشان از حسن نیت اعضای مجمع به وی بوده است.

وی همچنین، درپیش بودن ولادت حضرت امام حسن عسگری را به امام زمان و مردم ایران اسلامی تبریک گفت.