عوامل شهادت چهار محیطبان کردستان دستگیر و مجازات شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا حسام الدن مجتهدی با اشاره به شهادت چهار محیط بان در سنندج، اظهار داشت: مردم استان کردستان به ویژه خانواده های این چهار شهید انتظار دارند که هر چه سریعتر عوامل این حادثه تروریستی شناسایی، دستگیر و مجازات شوند.

وی عنوان کرد: دشمن برای ناامن جلوه دادن استان کردستان از هر شیوه و حربه ای استفاده می کند و در این راستا رسالت مسئولان نهادهای انتظامی و امنیتی بسیار خطیرتر از سایر نقاط کشور است و باید با هوشیاری و حضور در صحنه دسیسه های دشمن را خنثی کرد.

امام جمعه سنندج گفت: وقوع این حادثه تروریستی و به شهادت رساندن چهار محیط بان در استان کردستان در ادامه دسیسه ها و توطئه های دشمن برای ایجاد اختلاف و تفرقه در کشور صورت گرفت ولی خوشبختانه مردم همیشه در صحنه این استان با حضور خود در صحنه تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن را خنثی می کنند.

ماموستا مجتهدی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه سنندج با اشاره به ایام هفته گرامیداشت منابع طبیعی، به ضرورت حفظ منابع طبیعی از دیدگاه دین مبین اسلام اشاره کرد و بیان داشت: همه اقشار مردم وظیفه دارند از منابع طبیعی و محیط پیرامون خود نحو احسن حفاظت کنند.

وی حفظ امنیت را وظیفه ای همگانی دانست و گفت: امنیت نعمت بزرگی است که تنها با هوشیاری و همکاری مردم با نیروهای امنیتی حاصل خواهد شد و خوشبختانه در حال حاضر امنیت پایدار در استان کردستان به برکت حضور مردم و هوشیاری نیروهای امنیتی مناسب و مطلوب است.

امام جمعه سنندج در پایان خطبه های نماز جمعه از مردم استان کردستان به عنوان مرزدارانی غیور که همواره حفظ امنیت کشور را در اولویت قرار داده اند، یاد کرد و از آنان خواست اجازه ندهند دشمن به شیوه های گوناگون به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه در بین آنان باشد.