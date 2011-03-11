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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

ضرورت حضور منابع شیعی در غرب حس می‌شود

دکتر میشل لاگارد استاد مؤسسه پاپی مطالعات اسلامی و کشورهای عربی و افریقایی Pisai (پیزای) وابسته به واتیکان معتقد است که غرب از کمبود منابع برای معرفی اسلام شیعی رنج می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میشل لاگارد در دیدار با اکبرقولی سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ضمن تأکید بر همکاری‌های مشترک، اظهارداشت: یکی از مسائل و مشکلات مهم مؤسسه پاپی مطالعات اسلامی و کشورهای عربی و افریقایی Pisai (پیزای) وابسته به واتیکان، فقدان منابع و اساتید در خصوص معرفی اسلام شیعی به دانشجویان است.

وی ضمن توضیحات مفصلی در خصوص فعالیتهای این موسسه، گفت: عمده فعالیتهای این موسسه برگزاری دوره‌های اسلام‌شناسی است و با توجه به اینکه منابع در اختیار انستیتو به‌تمامی مربوط به اسلام سنی است.

قولی سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان گفت: رایزنی فرهنگی ایران این امکان را دارد که منابع مورد نیاز برای معرفی و آموزش اسلام شیعی را در اختیار این موسسه بگذارد.
کد مطلب 1271967

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