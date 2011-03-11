به گزارش خبرگزاری مهر، میشل لاگارد در دیدار با اکبرقولی سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ضمن تأکید بر همکاری‌های مشترک، اظهارداشت: یکی از مسائل و مشکلات مهم مؤسسه پاپی مطالعات اسلامی و کشورهای عربی و افریقایی Pisai (پیزای) وابسته به واتیکان، فقدان منابع و اساتید در خصوص معرفی اسلام شیعی به دانشجویان است.

وی ضمن توضیحات مفصلی در خصوص فعالیتهای این موسسه، گفت: عمده فعالیتهای این موسسه برگزاری دوره‌های اسلام‌شناسی است و با توجه به اینکه منابع در اختیار انستیتو به‌تمامی مربوط به اسلام سنی است.

قولی سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان گفت: رایزنی فرهنگی ایران این امکان را دارد که منابع مورد نیاز برای معرفی و آموزش اسلام شیعی را در اختیار این موسسه بگذارد.