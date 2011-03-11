شماره جدید "خردنامه صدرا" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مسئول فصلنامه در سر مقاله این شماره، توجه تام به تدوین سیاستهای کلی کشور و تهیه چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌های پنجساله را از اقدامات مفید جمهوری اسلامی ایران خوانده و در ادامه ذکر کرده است: اجرای برنامه‌های کشوری که بصورت ریزتر و جزئی‌تر در لوایح بودجه سالانه دیده می‌شود، یکی از حساسترین نقاط سیاستگذاریهای حکومتی است که از طرفی آئینه بینش و واقعگرایی و رشد فکری نویسندگان آن را نشان می‌دهد و از طرف دیگر نمایشگر تحولات و تغییرات مادی و معنوی آینده کشور می‌باشد و سرنوشت جامعه را از خطوط و رسوم آن می‌توان پیش‌بینی کرد.

شصت و دومین شماره «خردنامه صدرا» در بردارنده مقالاتی در باب فلسفه اسلامی است که از آنها می‌توان به «اثبات وجود رابط بر مبنای تحلیل رابطه‌یی علّی و معلولی» نوشته «دکتر عبدالعلی شکر»، «نسبت میان نظر و عمل از دیدگاه ملاصدرا»، نوشته «دکتر رضا اکبریان»، «تطور تاریخی تفسیر آیه میثاق و نوآوری ملاصدرا»، از «محمد غفوری‌نژاد و دکتر احد فرامرز قراملکی» و «تحلیل انحاء تقدم و تأخر در قوه و فعل» از «دکتر جمشید صدری» اشاره کرد.

عناوین دیگر مقالات درج شده در این شماره فصلنامه عبارتست از: «معانی وجود از دیدگاه افلاطون بر مبنای جمهوری، پارمنیدس و سوفسیت» کار مشترک «دکتر محمد مشکات و دکتر سعید بینای مطلق»، «استکمال جوهری نفس انسانی از منظر ملاصدرا» از «دکتر محمد محمدرضایی و محمد قاسم الیاسی»، «اصالت وجود و تعارض زدایی دیدگاههای فلاسفه و متکلمان مسلمان در تبیین معناشناختی صفات الهی» از «دکتر محمدجواد پیرمرادی» و «عرفان متعالی، دیدگاه و جایگاه عرفانی ملاصدرا» از «دکتر محمد فنائی اشکوری».

شصت و دومین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی «خردنامه صدرا» در 144 صفحه و قیمت 1000 تومان از سوی انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا به بازار نشر عرضه شده است.



