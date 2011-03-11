یوسف توکل پور در گفتگو با مهر یکی از شرکتهای حاضر در همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری اسپانیا و ایتالیا در ایران گفت: این شرکت مجری احداث یک واحد پالایشگاه تبدیل گاز به بنزین (تولید فرآورده های نفتی و بنزین از گاز ) در استان کهگیلویه و بویر احمد است.

وی هدف از این سفر را جذب سرمایه گذار برای همکاری در اجرای طرح عنوان کرد و با مثبت ارزیابی کردن نتایج سفر گفت: در اسپانیا مذاکراتی صورت گرفته که قرار است از طریق سفارت ایران و ایرانیان مقیم اسپانیا پیگیری شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت فرآورده های نفتی پتروسازان زاگرس افزود: در شهر میلان ایتالیا نیزدر پی مذاکرات صورت گرفته 2 سرمایه گذار برای طرح تبدیل گاز به بنزین اعلام آمادگی کردند که قرار شد در تهران ملاقاتها ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران به شرط صدور محصول در طرح مشارکت خواهند کرد، ظرفیت طرح را 15 هزار بشکه در روز برای تولید فرآورده های نفتی که 70 درصد آن گازوئیل و 30 درصد آن بنزین است، عنوان کرد و افزود: برای این طرح 30 هکتار زمین آماده سازی شده و مجوزهای لازم از وزارت نفت و منطقه بومی اخذ شده است.

توکل پور، رقم سرمایه گذاری که در پروژه انجام خواهد شد را 800 میلیون یورو ذکر کرد و افزود: دوره بازگشت سرمایه 4 سال با نرخ بازده 24.78 درصد است.