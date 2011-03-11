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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

امام جمعه مهریز:

"بیداری اسلامی" نقطه مشترک حرکت کشورهای عربی است

"بیداری اسلامی" نقطه مشترک حرکت کشورهای عربی است

یزد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام علی برهان با اشاره به خیزشهای مردمی در کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی گفت: بیداری اسلامی نقطه مشترک حرکتهای مردمی در این کشورهاست.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، برهان در خطبه های این هفته نمازجمعه مهریز اظهار داشت: ‌آنچه که تمام این خیزش‌ها و حرکتها را با وجود عوامل مختلف در یک نقطه مشترک جمع می کند، یک عنوان و تفسیر مقدس به نام بیداری اسلامی است.

وی درباره نقش انقلاب اسلامی در الگو شدن برای کشورهای اسلامی خاطرنشان کرد: قیام‌های مردمی در کشورهای اسلامی نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران و ارتباط با ولایت است.

برهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات خبرگان رهبری بیان داشت به برکت اخلاص، تدبر و بیداری علمای مجلس خبرگان رهبری، این انتخابات به نفع اسلام و جمهوری اسلامی تمام شد.

وی افزود: با وجود تلاش دشمنان برای تبدیل شدن رقابت سالم در این انتخابات به بحران و رقابتهای ناسالم، جوی بسیار صمیمانه در این انتخابات حاکم شد.

برهان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد ناکام ماندن دشمنان در انتخاب هیئت رئیسه مجلس خبرگان بیان داشت: دشمنان انتظار داشتند میان خبرگان اختلاف به وجود آید و مسابقه خدمت به رقابت منفی برای تصرف موقعیت ‌ها و جایگاه ‌ها تبدیل شود اما به برکت اخلاص خبرگان و عقل و تدبیری که در رفتارها و گفتارها مشاهده شد، این مسئله به فضل الهی به خیر اسلام و جمهوری اسلامی تبدیل شد.

برهان با بیان اینکه مجلس خبرگان مصداق برادری، رفاقت و همکاری برای پیشبرد، اخلاق سیاسی، اخلاق معنوی و سیاست اسلامی است، خاطرنشان کرد: انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری الگوی پاسداری از آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب است.

کد مطلب 1271972

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