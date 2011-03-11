به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند از جشن نوروز به عنوان رمز دوستی و زنده شدن کل موجودات در این سه کشور یاد می‌کند. "سه گانه نوروز" مراسم حوت، گل گردانی، بلبل خوانی، جفت براران را در تاجیکستان به تصویر می‌کشد.

در این مجموعه مخاطب به سرزمین قزاق‌ها می‌رود و با مفاهیم نوروزی آنها چون "اولیس کونی" به معنی نخستین روز سال نو یا "اولیستین اولیکونی" به معنی روز بزرگ مردم آشنا می‌شوند.

همچنین مردم ازبکستان نیز هرسال اول فروردین را به عنوان عید نوروز جشن می‌گیرند. نوروز در بین ازبک‌ها از خانه تکانی آغاز می‌شود. زنان و دختران وسایل خود را از خانه‌ها بیرون آورده و آن را در آفتاب پهن می‌کنند تا بوی آفتاب نوروزی به خانه و کاشانه آنها دمیده و هوای آن را گوارا سازد.