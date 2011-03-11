اتحادیه اروپا برکناری قذافی را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که آسمان لیبی از دیروز پنجشنبه تحت نظارت ناتو درآمده نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز جمعه موضوع برکناری "معمر قذافی" را از رهبری لیبی بررسی می کنند.

موضوع برکناری قذافی در پیش نویس بیانیه پایانی این نشست که هم اکنون در حال جریان است قید شده است.

نشست روسای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، صبح امروز با محور بررسی وقایع لیبی و شمال آفریقا آغاز شده و "دیوید کامرون" نخست وزیرانگلیس قبل ازشروع این نشست، خواستار انسجام دولت های اروپایی شد و گفت: این دولت ها باید خواست سیاسی و انسجام خود را نشان داده و از قذافی بخواهند از قدرت کنار برود.

ازسوی دیگر از امروز رسما تحریم های اتحادیه اروپا علیه لیبی از جمله توقیف دارایی های مالی پنج نهاد بزرگ، بانک مرکزی و صندوق سرمایه گذاری استراتژیک لیبی، 14موسسه مالی این کشور و حساب های 27 مقام لیبیایی نیز به اجرا گذاشته می شود.