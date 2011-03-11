بودجه سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان در قالب وزارت ورزش و جوانان اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشها با اعلام این مطلب که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شدهاند، اعلام کرد: با این وصف درلایحه بودجه سال 1390 اعتبار هر یک از این سازمان همانند قبل به طور مستقل پیشنهاد شده است و لذا اعتبارات هر یک از آنها در جداول مستقلی در گزارش منعکس شده و پیشنهادهای لازم برای اجرای قانون ارائه شده است.
مرکز پژوهشها در ادامه پیشنهادهای خود را در مورد اصلاح بودجه سال 1390 این دو بخش به این شرح ارائه داد:
1 – با در نظر داشتن تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، نام این وزارتخانه در قانون بودجه سال 1390 کل کشور تغییر یابد و اصلاحات لازم در نام فصل تربیت بدنی صورت گیرد. در این باره پیشنهاد می شود کلمه «تربیت بدنی» حفظ و در ادامه «ورزش و جوانان» به آن اضافه شود تا با توجه به تعاریف، دستگاه هایی مانند وزارت آموزش و پرورش که از ورزش به عنوان تربیت عمومی استفاده میکنند در این زمینه فعالیت داشته باشند.
2 – با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال 1390 اعتبارات سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان به صورت مستقل منظور شده است، ادغام اعتبار این دو دستگاه بر اساس برنامه های موجود صورت گیرد و در قالب وزارت لحاظ شود.
3 – بند «4» ماده واحده مبنی بر اختصاص 1 درصد اعتبارات دستگاهها برای ورزش، با توجه به عدم تصویب آن در هنگام بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه تعیین تکلیف شود و چنانچه مقرر است از محل اعتبار دستگاه ها و شرکتها به ورزش کمک شود با توجه به عملکرد سالهای قبل در این خصوص برآورد لازم صورت گرفته و پس از کسر از دستگاهها و شرکتهای مذکور در قالب یک ردیف مستقل (طبق حکم ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه) در قانون لحاظ شود. ضمن آنکه پیشنهاد می شود در صورت قبول این نظر، برای هر یک از فعالیتهای ورزش همگانی، قهرمانی، زیرساختها و بانوان، جانبازان و معلولان، ورزش دانش آموزان، ورزش دانشجویان سهمیه تعیین شود تا تمامی اهداف و سیاستهای ورزشی در برنامه پنجساله پنجم توسعه قابل تحقق شوند و امکان برنامهریزی و اجرا از ابتدای سال فراهم آید. این تصمیم باعث رشد ورزش شده و تبصره ذیل ماده (13) مبنی بر عدم هزینه به هر عنوان برای ورزش حرفهای که ممکن است با عنوان ورزش قهرمانی صورت گیرد نیز اجرایی و خصوصیشدن باشگاهها نیز قطعی خواهد شد.
4 – در بند «الف» ماده (9) قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده تا 50 درصد هزینه تکمیل و احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و کانونهای فرهنگی و ورزشی جوانان بسیج را برای استفاده عمومی به صورت کمک بلاعوض تامین کند. در این مورد پیشنهاد میشود چنانچه دولت محترم به رغم مکلف نبودن، قصد کمک دارد، اعتبار مورد نیاز را در ذیل ردیف سازمان تربیتبدنی و یا ردیف مستقل دیگر تامین کند تا کمکها به ورزش قابل نظارت و ارزیابی باشد و چنانچه کمکها در قالب ردیف متمرکز صورت میگیرد، سهم ورزش نیز تعیین شود.
دستگاههای اجرای ذیل ردیف 550000 «اعتبارات موردی (موقت)،» موضوع جدول 9 لایحه بودجه سال 1389 (صفحه 120 ) با عنوان «کمک به آمادهسازی و شرکت در مسابقات ورزشی منطقهای و جهانی و باشگاهها» با اعتبار 000 , 100 میلیون ریال که در سالهای قبل تحت عنوان کمیته ملی المپیک ایران بوده است، مشخص شود تا به لحاظ هزینه و تعیین دستگاه اجرایی پس از تصویب با مشکل مواجه نشوند و امکان آمادهسازی تیمهای ملی برای کسب سهمیه المپیک و پاراالمپیک سال 2012 لندن فراهم شود و در ضمن امکان هزینه کردن برای باشگاههای دولتی که مغایر با تبصره ذیل ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه است، فراهم نشود. در این زمینه پیشنهاد میشود عنوان ذیل جایگزین شود.
«کمیته ملی المپیک ایران – آماده سازی تیمهای ملی و برگزاری اردوهای تدارکاتی برای کسب سهمیه المپیک و پاراالمپیک 2012 لندن».
6 – اجرای بند «الف» ماده (41) قانون برنامه پنجم توسعه که دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی غیردولتی را مکلف به ایجاد«برنامه ساماندهی امور جوانان» در ذیل بودجه سنواتی کرده است، مورد توجه قرار گیرد و اقدام لازم برای شروع فعالیتها در اولین سال برنامه مذکور انجام شود.
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