رابطه "برد - برد" ایران و ایتالیا / استقبال از سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، سامان قاسمی امروز در همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران در شهر رم گفت: ایتالیا با صنایع پیشرفته و با دانش فنی و امکانات مالی قوی، درگیربحران اقتصادی است ، در عین حال ایران نیز دارای پتانسیل و ظرفیتهای بسیاری برای سرمایه گذاری است.

مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود: ایران مستعد و نیازمند طرحهای سودآور و سرمایه گذاری است و می توانیم در این فضای برد برد با یکدیگر مذاکره کنیم.

وی ضمن اعلام استقبال از سرمایه گذاران ایتالیایی برای فعالیت در ایران، افزود: سازمان سرمایه گذاری به عنوان متولی جلب و حمایت از سرمایه گذاری، از سرمایه گذاران ایتالیایی حمایت خواهد کرد.

قاسمی تاکید کرد: این سازمان هرگونه همکاری مورد نیاز را با سرعت برای همکاری سرمایه گذاران ایتالیایی انجام خواهد داد و در ضمن تمام تضامین لازم را نیز ارائه می کند، در عین حال دولت ایران نیز حمایتهای لازم را از سرمایه گذاران انجام خواهد داد.