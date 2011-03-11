مدیران مازندران با مردم بابلسر دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، در این ملاقات عمومی، معاونان استاندار و۷۰ نفر از مدیران کل ستادی استانداری و دستگاه های اجرایی، استاندار مازندران را در پاسخگویی به مشکلات مردمی همراهی کردند.

در این ملاقات عمومی، ۵۱۰ نفر از مراجعین آقایان و ۲۰۸ نفر ازخانم ها بودند که به طرح مشکلات خود پرداختند.

تقاضای مسکن، درخواست صنفی و شخصی پیرامون کمک بلاعوض، درمان و بخشودگی بیشترین موضوع ودرخواست مراجعه کنندگان بوده است.

تقاضای مسائل شهری و روستایی، درخواست اشتغال به کار، تسهیلات بانکی از جمله موارد بعدی بود که دراین ملاقات از سوی مراجعه کنندگان نزد مدیران مطرح شد.

در سال آینده این شیوه ملاقات عمومی استاندار ومدیران استانی، در شهرستان های دیگر استان ادامه خواهد داشت.