اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در جریان مسابقات کاراته انتخابی تیم ملی 3 کاراته کا از خراسان رضوی به تیم ملی کاراته کشورمان دعوت شدند.



آرش عربی و رسول زنگنه با کسب مقام اول در مسابقات انتخابی مردان موفق شدند جواز حضور در تیم ملی کاراته را بدست بیاورند.



همچنین در رقابتهای انتخابی تیم ملی بانوان کاراته، سحر سلطانی از تیم کاراته خراسان رضوی توانست رتبه سوم را از آن خود کرد و به تیم ملی بانوان دعوت شود.



گفتنی است؛ تربت حیدریه میزبان مسابقات کاراته انتخابی تیم ملی کشورمان در بخش مردان بود و رقابتهای بانوان نیز در اصفهان برگزار شد.



آغاز رقابتهای ورزشی دانش آموزان خراسان رضوی در مشهد



مدیر تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: با حضور 4500 شرکت کننده رقابتهای ورزشی دانش آموزان خراسان رضوی در مشهد آغاز شده است.



عباس میرسیستانی ظهر جمعه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگاران افزود: این دوره از مسابقات در 6 رشته ورزشی هندبال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، فوتسال و فوتبال برای دانش آموزان پسر برگزار می شود.



وی تصریح کرد: دختران نیز در دو مقطع راهنمایی و متوسطه در شهرستان های بردسکن، کاشمر، تربت حیدریه، فریمان، رضویه، چناران و مشهد به رقابت می پردازند.



مدیر تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات یک هزار و 338 دانش آموز دختر و 3 هزار و 216 دانش آموز پسر به مدت 10 روز رقابت می کنند.



ورزشکاران برتر این دوره از مسابقات دانش آموزی خراسان رضوی به رقابتهای کشوری سال آینده اعزام می شوند.



احداث چهار زیرساخت ورزشی در شهرستان کلات



فرماندار شهرستان کلات از احداث دو سالن ورزشی، یک استخر و فضای ورزشی روباز در این شهرستان خبر داد.



محمدرضا قره خانی در نشست دهیاران شهرستان ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند مسئولان اظهار داشت: در این چند وقت علاوه بر احداث یک سالن ورزشی در روستای احمد آباد، دومین سالن ورزشی آموزش و پرورش نیز احداث شده است.



فرماندار کلات گفت: در طول این مدت برای نخستین بار شهرستان کلات میزبان مسابقات کاراته استانی را بر عهده داشته و عنوان قهرمانی را در این دوره مسابقات کسب نموده است.



قره خانی در ادامه این نشست با اشاره به پیشرفت های ورزشی و ارتقای سطح ورزش شهرستان از خدمات رییس اداره تربیت بدنی این شهرستان تقدیر کرد.