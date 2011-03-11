آماده باش کامل امنیتی در عربستان/ سرکوب دومین تظاهرات جمعه خشم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الراصد، از صبح امروز در شهر شیعه نشین هفوف (در نزدیکی الاحساء) منع رفت و آمد وضع شده است. این در حالی است که نیروهای سعودی ساعتی پیش تظاهرات مسالمت آمیز مردم را در این منطقه با خشونت سرکوب کرده و مخالفان را متفرق کردند.

در این میان یکی از تظاهرات کنندگان زخمی شده و چندین نفر دیگر از جمله شخصیتهای دینی شهر الهفوف بازداشت شده اند. گفته می شود نیروهای امنیتی رژیم آل سعود خطاب به مردم منطقه با استفاده از بلندگو اعلام می کنند که هرچه زودتر منطقه را ترک کنند و از برگزاری هر گونه تجمع خودداری کنند.

از سوی دیگر، در تظاهرات امروز (جمعه خشم) در شهر الاحساء که باعنوان انقلاب حنین (از جنگهای پیامبر اکرم اسلام پس از فتح مکه) برگزار شده بود، شیخ "علی الوایل" و "عماد البدی" از جوانان حاضر در تظاهرات بازداشت شدند.

این تظاهرات مردمی شعارهایی در مخالفت با بازداشت زندانیان سیاسی سر داده می شد و مخالفان خواستار انجام اصلاحات سیاسی شدند. اما نیروهای امنیتی سعودی به تظاهرات کنندگان حمله کرده و علاوه بر متفرق کردن آنان صدها نفر را بازداشت کردند.

گفته می شود در حال حاضر حضور نیروهای امنیتی عربستان در شهرهای شیعه نشین منطقه شرقیه بسیار گسترده شده، به طوری که تحرکات زمینی به وسیله بالگردهای نظامی کنترل می شود.

خاطر نشان می شود تظاهرات شب گذشته در شهر قطیف عربستان دو کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت. مخالفان رژیم آل سعود نیز اعلام کرده اند که امروز در 17 شهر مختلف که شامل ریاض و جده نیز می شود پس از نماز جمعه تظاهرات می کنند.

روز گذشته همچنین گزارشهایی درباره تظاهرات مردم در شهرهای مکه و مدینه به گوش رسید.