مرحوم کبیری از سرمایه های ارزشمند فرهنگی مازندران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در این پیام آورده است: درگذشت شادروان، خلد آشیان استاد غلامرضا کبیری، شاعر ادیب، فرزانه و پیشکسوت مازندرانی را به هم استانی های عزیز، جامعه فرهنگی کشور، شاعران و هنرمندان و خانواده مکرم ایشان تسلیت و تعزیت می گویم.
طاهایی افزود: مرحوم کبیری از جمله سرمایه های ارزشمند فرهنگی این استان ادیب پرور و انسان ساز بود که همواره در نزد مردم فرهنگ دوست مازندران، هنرمندان، ادبا، شاعران و اهالی فکر و اندیشه کشور به عنوان چهره ای ماندگار خواهد ماند.
استاندار مازندران ادامه داد: تالیفات " تلاونگ تی تی، ساری شهر بی خزان من " این شاعرگرانمایه و پژوهشگر نامی استان به عنوان گنجینه و یادگار برای جامعه ایرانی ثبت و باقی خواهد ماند.
طاهایی گفت: این شاعر معاصر کشور نمادی از دوستی اهل علم و فرهنگ برای سربلندی این مرز و بوم، حرکتی پرشتاب در مسیر معنوی برای احیای فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، بود.
رجاء واثق دارم جوانان مستعد و پویای مازندرانی با تاسی از زندگی سراسر سعی، پژوهش و پویایی پیشکسوتان وچهره های درخشانی چون شادروان استاد کبیری مسیر پر افتخار مازندران درعرصه فرهنگ ، ادب وهنر را تداوم خواهند بخشید.
پیکر این شاعر ارزشمند استان صبح شنبه از مقابل مسجد امام حسین(ع) خیابان 18 دی ساری به سمت گلزار شهدای ساری تشییع می شود.
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