فیلم "بهمنا" آماده پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا لوافی در این باره ضمن اشاره به اینکه داستان فیلم در نقد خرافات نوشته شده است، گفت: در این فیلم سعی شده علاوه بر قصه اصلی که در بستر فرهنگ عامه است، آداب و رسوم و رفتار عشایر سنگسر که با دیگر عشایر متفاوت است با داستانهای فرعی دیده شود.
وی با بیان اینکه تصویربرداری تلهفیلم در 20 جلسه در اطراف سمنان و مرز بین استان گلستان و سمنان انجام شده است، ابراز داشت: تله فیلم داستان ورمزی (خوشقدم) را به تصویر میکشد که حکایت رسمی است از گذشتههای دور که در میان مردمان ایل سنگسری باقی مانده است.
این کارگردان افزود: مردمان این ایل، روز اول هرماه را در تقویم خاص خویش، "ورمز" مینامند و به کسی که به عنوان صاحب قدم خیر، روز اول هر ماه، قدم در خانه یا چادر صاحبخانه میگذارد ورمزی میگویند. این رسم دستمایه تلهفیلمی شد به نام "بهمنا" و داستان دختری است از ایل سخت کوش سنگسر که عنوان ورمزی آبادی را به علت خوش قدمیاش به او دادهاند.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: جهانگیرخان (سیاوش طهمورث)، خان آبادی قصد دارد بهمنا را به همسری پسرخود، اتابک(شاهین جعفری) در آورد تا هم از خوش قدمی و نفوذ ورمزی در نزد مردم آبادی به اهداف خود برسد و هم پسر یک لاقبای خود، اتابک را سروسامانی بدهد و از ازدواج پسرش با بهمنا، از او خان قدرتمندی بسازد، اما با مخالفت بهمنا (راحیل رستمیان) رو به رو میشود.
عوامل این تله فیلم عبارتند از مجری طرح: فرشته ذبیحی، مدیر تصویربرداری و نور:شهرام نجاریان، صدابردار:سیدرضا حسینی نیا، دستیار کارگردان و برنامهریز: بهرام کمیجانی، طراح صحنه و لباس:هادی ملاسی، گریم:شهرزاد عقیقی، افکت: نادر میرکیانی و منشی صحنه: مهرنبز معتمدی.
بازیگران: سیاوش طهمورث، حسن اسدی، راحیل رستمیان، سارا الله یاری، شاهین جعفری، عقیل امینزاده، امیرحسین دلارام، پروین ملکی، مهدی رحیمیان، احمد مرادی، اعظم غلامی و ...
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