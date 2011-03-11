"دلاویز"بخشدار بخش مرکزی شهرستان طالقان شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، با حکم عیسی فرهادی استاندار البرز " ساسان دلاویز'" به عنوان سرپرست بخشداری بخش مرکزی شهرستان طالقان منصوب شد.

وی مسئولیت ستاد مدیریت بحران فرمانداری شهرستان گچساران را در کارنامه کاری خود دارد و بخش مرکزی طالقان بیش از 40 روستا ، دو دهستان و یک شهر را در خود جای داده است.

شهرستان طالقان در 70 کیلومتری شمال غربی کرج مرکز استان البرز قرار دارد.

همچنین استاندار البرز در نامه ای به مدیران کل و روسای دستگاههای اجرایی این استان از آنها خواست دستگاههایی که فاقد اداره در شهرستان طالقان هستند ، ضمن رعایت تمامی قوانین و ضوابط مربوطه و از طریق وزارتخانه های متبوع خود اقدامات لازم در جهت تاسیس نمایندگی ادارات در شهرستان طالقان را به عمل رسانند.

در نامه استاندار البرز آمده است: پیرو مصوبه شمازه 241115/45997 مورخ 25/10/89 هیئت محترم دولت درخصوص موافقت با صدور مجوز تاسیس ادارات در شهرستان جدیدالتاسیس طالقان ، مقتضی است اقدام لازم را به منظور اخذ مجوز و تاسیس اداره با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و استانداری مبذول نموده و از نتیجه این استانداری را مطلع نمایید.



