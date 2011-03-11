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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

گزارش خبرنگار اعزامی مهر- 28/

پیشنهاد حسینی به ایتالیایی‌ها؛ دسترسی به بازار منطقه از طریق ایران

پیشنهاد حسینی به ایتالیایی‌ها؛ دسترسی به بازار منطقه از طریق ایران

سفیر ایران در ایتالیا خطاب به سرمایه‌گذاران ایتالیایی پیشنهاد کرد که اگر قصد فعالیت در کشورهای منطقه را دارید از طریق بازار ایران به راحتی می توانید به بازار منطقه دسترسی پیدا کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی حسینی امروز در همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران در رم گفت: ایران به عنوان کشور با ثبات منطقه پیشنهاد می کند که چنانچه قصد فعالیت در کشورهای منطقه را دارید از طریق بازار ایران به راحتی می توانید به بازار منطقه دسترسی پیدا کنید.

سفیر ایران در ایتالیا با اشاره به انرژی ارزان، آب و هوای مناسب و غیره ، شرایط را برای سرمایه گذاری مناسب ارزیابی کرد و افزود: ایران در حال یک جهش اقتصادی و تبدیل شدن به قدرت بلا منازع منطقه ای است.

وی تصریح کرد: سیاست جدید جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خصوصی سازی صنایع بزرگ نوید بخش حرکتهای بزرگ اقتصادی کشور است.

حسینی با اشاره به رشد تعاملات و تبادلات اقتصادی دو کشور در سالهای اخیر، عنوان کرد: با این وجود جای کار بسیاری بین دو کشور وجود دارد.

کد مطلب 1271991

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