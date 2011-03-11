به گزارش خبرگزاری مهر، طراحی لوگوی بازی های المپیک 2012 لندن بیانگر نماد صهیونیست‌ها (ZION) است که این امر واکنش مقامات کمیته ملی المپیک ایران را در بر داشته است. مسئولان ایرانی تهدید کرده‌اند در صورتی که تغییری در این نماد ایجاد نشود بازی‌ها را تحریم خواهند کرد که این موضوع واکنش نخست وزیر انگلستان را در پی داشته است.

دیوید کامرون در این خصوص به بی بی سی گفت: این موضوع کاملاً بی اساس است. اگر ایرانی‌ها نمی‌خواهند به بازی‌های المپیک بیایند، نیایند؛ چراکه ما دلمان برای آنها تنگ نخواهد شد. اما این یک دلیل بی‌مورد برای این اقدام است.

نخست وزیر انگلستان همچنین به ورزشکارانی که قصد ندارند با ورزشکاران اسراییلی در المپیک 2012 لندن به رقابت بپردازند هشدار داد. وی در حمایت از ورزشکاران اسرائیلی گفت: آنهایی که نمی خواهند با اسراییلی ها رقابت کنند اصلا به این بازی ها نیایند. ما به این ورزشکاران خوشامد نمی گوییم.