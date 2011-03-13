تصویربرداری مجموعه نوروزی مقدم ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، خشایار موحدیان تدوین سریال تازه سیروس مقدم را همزمان با تصویربرداری آغاز کرده است. "پایتخت" سومین مجموعه نوروزی مقدم، پس از "چهاردیواری" و "پیامک از دیار باقی" است.

در خلاصه قصه این مجموعه تلویزیونی که مضمونی طنز دارد، آمده است: خانواده‌ای پیش از زمان تحویل سال نو، تصمیم می‌گیرند به تهران مهاجرت کنند. آنان هنگام ورود به پایتخت با مشکلاتی مواجه می‌شوند که زمینه‌ساز اتفاقاتی عجیب می‌شود.

در این مجموعه که در 13 قسمت در حال تولید است، محسن تنابنده، علیرضا خمسه، پوریا پورسرخ، ریما رامین‌فر، احمد مهرانفر، سمیرا حسن پور، سارا و نیکا فوقانی‌اصل، خسرو احمدی، رضا بنفشه خواه، کیانوش گرامی، فرهاد بشارتی، حسین توشه، نعیمه نظام‌دوست، افشین سنگ‌چاپ، آرش نوذری و... بازی دارند.

دیگر عوامل مجموعه عبارتند از دستیار اول و مدیر برنامه‌ریزی: برزو نیک‌نژاد، مدیر تصویربرداری: امیر معقولی، صدابردار: سعید احمدی، طراح گریم: مجید اسکندری، طراح صحنه و لباس: آرزو غفوری، برنامه‌ریز: فهیمه کمالی، دستیار دوم کارگردان: داود رادق‌آبادی، منشی‌ صحنه: لیدا مقری، جانشین تولید: محمود اتحادی، مدیر تدارکات: آرش دیلم‌صالحی و عکاس: پریسا افخمی.