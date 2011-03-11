تصاویر سرکوب خونین مردم عربستان/ کشتار شیعیان در سکوت محض

به گزارش خبرگزاری مهر، شیعیان شهر قطیف عربستان شب گذشته در حالی با تاکید بر مطالبات قبلی خود که شامل آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد اصلاحات در ساختار سیاسی است هرگز فکر نمی کردند اعتراض مسالمت آمیز آنان با شلیک تیر و گلوله مستقیم پاسخ داده شود.

بر این اساس، تصاویر اعتراضات روز گذشته نشان می دهد مردم عربستان با سر دادن شعار "سلمیه سلمیه" (مسالمت آمیز) در حین تظاهرات بر مدنی بودن حرکت خود تاکید دارند. اما به نظر می رسد رژیم آل سعود مخالفتهای حداقلی این چنینی را نیز بر نمی تابد و تنها سخن زور و خشونت را درک می کند.

مقامات سعودی که برگزاری هر گونه تظاهراتی را در عربستان ممنوع اعلام کرده اند در اظهارات خود از لزوم گفتگو با مخالفان سخن می گویند اما در نظر دارند در پشت برده مخالفان را به شدیدترین نحو سرکوب کنند. آن چنان که "سعود الفیصل" وزیر خارجه عربستان در آخرین اظهارات خود بر لزوم گفتگو با مخالفان تاکید کرد اما چند روز بعد شیعیان به شدیدترین نحو در شرق عربستان به خاک و خون کشیده شدند.

البته رسانه های وابسته به رژیم آل از شبکه تلویزیونی العربیه تا روزنامه های حکومتی همچون الوطن هیچ اشاره ای به کشته شدن دو نفر از شیعیان در اعترضات دیروز و زخمی شدن دهها نفر دیگر نکردند تا بار دیگر به زعم خود از انعکاس موج اعتراضات شیعیان و دیگر اقشار سعودی ممانعت کنند.

البته به نظر نمی رسد موج خشم مردم عربستان که امروز وارد دومین هفته خود شد به این سادگی خاموش شود. مردم عربستان در روزهای اخیر حرکتی را آغاز کرده اند که در آن مطالبات اصلی (آزادی زندانیان سیاسی و اصلاحات) کاملا مشخص است و رسیدن به این خواسته ها است که به اعتراضات پایان خواهد داد. اما رژیم آل سعود نیز اگر مرتکب اشتباه دیکتاتورهای قبلی جهان عرب شده و به این خواسته ها تن ندهد در واقع پایان خود را رقم خواهد زد.