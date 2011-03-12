به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مدیحی در یادداشت این شماره از "پایاب" به پاسخ یکی از پرسشهای مخاطبانش برآمده است که چرا این نشریه درباره جوایز ادبی و آثار معرفی شده در آنها مطلبی منتشر نمی‌کند.

در بخش شعر این دوفصلنامه آثاری از مینا دستغیب به همراه نقد بهرام آرامی و محمدرضا مدیحی بر اشعار او آمده است.

در این بخش همچنین شعرهایی از یدالله آقاعباسی، محمد اسدیان، مژگان امیری، محمود بدرطالعی، علیرضا تفرشی، رسول رخشا، رضا قنبری، اقبال معتضدی، فواد نظیری، سیرس نوزری، ایلیا فابیان، نزار قبانی، محمد اسدیان و پژوهشهایی درباره شعر از شهریار خسروی، محمود راجی، کاظم سادات اشکوری و شهرام عدیلی‌پور منتشر شده است.

عبدالله انوار هم در ادامه مطالبی که درباره تهران قدیم می‌نویسد به شرح قسمت دیگری از دوران شکل‌گیری این شهر پرداخته است. در این قسمت سرگذشت چهارضعلی واقع شده میان ناحیه جنوبی بین چهارراه خیابان سی تیر و چهارراه خیابان حافظ در 130 سال قبل بیان شده است.

عزیزم تو اسطوره‌ای (فرخنده آقایی)، خلیج (پرویز مسجدی) و بازیگر (نجمه مولودی) هم داستان‌های کوتاه این شماره پایاب را تشکل می‌دهند.

محمدتقی غیاثی هم در ملطلبی به معرفی کتاب "افسانه‌های دهستان اشکور" نوشته کاظم سادات اشکوری پرداخته و یدالله آقاعباسی هم نقش هنرمندان کرمانی را در پیشبرد هنر تئاتر شهر رشت و نیز ایران بررسی کرده است.

شماره 23 "پایاب" (ویژه پائیز و تابستان 89) در 160 صفحه منتشر شده است.