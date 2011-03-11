سفر سوم هیئت دولت حامل تصمیمات بزرگی برای لرستان بود

حبیب الله دهمرده در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش استان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم ولایی و متمدن دیار لرستان از رئیس جمهوری، اظهار داشت: حضور مردم استان لرستان در همه صحنه های انقلاب همواه باشکوه، ارزشمند و قابل تقدیر بوده است.

وی با بیان اینکه مردم لرستان در استقبال از رئیس جمهوری یک رکورد جدید ثبت کردند، بیان داشت: حضور مردم یک زبان گویایی برای مسئولان استان فراهم کرد تا بتوانند مصوبات خوبی را به تصویب هیئت دولت برسانند.

استاندار لرستان با اشاره به برخی مصوبات هیئت دولت در بخشهای مختلف، عنوان کرد: در این سفر تصمیمات بزرگی برای رشد و تعالی لرستان گرفته شد.

دهمرده ادامه داد: با این وجود هنوز لرستان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد ولی خوشبختانه توسعه این استان در مسیر درست قرار گرفته است.

وی با اشاره به ارتقا جایگاه لرستان در بودجه سال آینده، بیان داشت: ارتقا لرستان از رتبه 27 کشور به رتبه پنجم حاصل تلاش مدیریت اجرایی استان و مجمع نمایندگان لرستان است.

استاندار لرستان به دیگر توفیقات به دست آمده اشاره کرد و بیان داشت: در بسیاری از موارد بودجه سال 90 لرستان شاگرد اول است.

دهمرده ادامه داد: در نظر گرفتن ردیف بودجه برای دو راه آهن لرستان و تصویب اعتبار برای عملیات اجرایی یکی دیگر از سدهای استان از دیگر توفیقات استان در بودجه سال آینده است.

وی با تاکید بر اینکه هر آنچه از دست ما برمی آید باید برای خدمت به مردم به کار بگیریم، تصریح کرد: خدمت بی منت به مردم یک توفیق الهی است.

استاندار لرستان ادامه داد: ما باید مسائل و مشکلات استان را شناسایی کنیم و تلاش کنیم علاوه بر خدماتی که انجام شده است راه حل هایی برای خدمت بیشتر به مردم این استان را به کار بندیم.

دهمرده با تاکید بر اینکه اراده نظام و دولت هم رشد و تعالی همه نقاط کشور از جمله لرستان است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه سفر سوم هیئت دولت حامل مصوبات خوبی برای استان بود.

وی تصریح کرد: مسئولان باید برنامه های جدیدی برای سال آینده به منظور توسعه استان تدوین کنند تا از همه ظرفیت ها در این حوزه استفاده شود.