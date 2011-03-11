توقف صدرنشینان به سود تعقیب کنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری چند دیدار پیگیری شد که آلومینیوم هرمزگان و مقاومت سپاسی به عنوان صدرنشینان دو گروه متوقف شدند. نتایج این بازیها به شرح زیر است:

* ماشین سازی تبریز 2 - نفت مسجد سلیمان 2

گل ها: سجاد عرفانی(45) و آبراهام آدیوال 81 برای ماشین سازی- علی بن محسن (24) و فرزاد محمدی(69) برای نفت

* مس رفسنجان یک - شهرداری یاسوج صفر

گل: علی جمالی(90+2)

* همیاری اراک یک - داماش گیلان 2

گل ها: حسین جعفری(31) برای همیاری - افشین چاووشی (45 و 88) برای داماش

* کاوه تهران صفر - مقاومت سپاسی صفر

* سپیدرود رشت 4 - فولاد یزد یک

گل ها: میلادپورصف شکن(5 و 45)، مهدی آقازاده(47) و اسماعیل رمضان پور(61) برای سپیدرود- جعفر بذری(86) برای فولاد

* پیام مخابرات شیراز صفر - آلومنیوم هرمزگان صفر

* نساجی مازندران یک - برق شیراز یک

گل ها: حامد شیری(56) برای نساجی - نصیر زارعی(81) برای برق

* داماش لرستان صفر - مس سرچشمه 2

گل ها: رضا نوراللهی(25) و زوران کوکوت(80)